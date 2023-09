Giải U.21 quốc gia 2023: Xác định 7 đội dự vòng chung kết, ai còn hy vọng?

Lượt trận thứ 4 vòng loại diễn ra vào ngày 11.9 không có gì bất ngờ khi các đội mạnh tiếp tục chiếm ưu thế và giành chiến thắng dễ dàng hoặc níu chân nhau với những trận hòa chiến thuật, để cùng bước tiếp hoặc mở ra cơ hội lọt vào vòng chung kết.



Nguyễn Thành Đạt (27, Viettel) tranh bóng cùng Khúc Trung Hiếu (33, PVF-CAND) Quỳnh Nga

Tại bảng A, Hà Nội đã thắng nhẹ nhàng Trung tâm thể thao Đào Hà 1-0 (Lê Trí Phong ghi) để có 4 chiến thắng liên tiếp với 12 điểm, đứng đầu một cách thuyết phục và chính thức lọt vào vòng chung kết. U.21 Viettel hòa PVF-CAND 1-1, trong đó Anh Tuấn mở tỷ số cho PVF-CAND và Hữu Tuấn có bàn thắng thứ 5 ở vòng loại cho Viettel, giành lại 1 điểm.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Đặng Thanh Phương giữ vững ngôi thứ nhì với 10 điểm và cũng chính thức lọt vào vòng chung kết. Bởi cho dù có thua Hà Nội ở trận cuối thì nếu rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng, U.21 Viettel vẫn được 7 điểm và sẽ giành suất cho đội thứ 3 có hiệu số tốt nhất.

Đội trưởng Nguyễn Văn Tú (8) của Viettel đột phá qua hàng thủ PVF-CAND Quỳnh Nga

Trong khi đó trận hòa của PVF-CAND cũng giúp đội này có 7 điểm sau 4 trận và hiệu số 8/2, mở ra cơ hội lớn góp mặt ở vòng chung kết. Chỉ cần thắng Phú Thọ (đã hết hy vọng) ở lượt cuối với 2 bàn cách biệt, PVF-CAND không cần quan tâm đến kết quả của các bảng khác vẫn nghiễm nhiên giành suất thứ 3 ở bảng A và là 1 trong 2 đội thứ 3 có thành tích tốt dự vòng chung kết.

Đinh Thành Đạt (12, Kon Tum) ghi bàn vào lưới Quảng Ngãi Minh Trần

Ở bảng B, Kon Tum với trận thắng thứ 4 liên tiếp khi đánh bại Quảng Ngãi đến 4-0 (Hoàng Minh Tiến ghi 2 bàn nâng tổng số bàn của anh ở vòng loại là 6 bàn, Đinh Thành Đạt và Trương Vĩnh Phát ghi 2 bàn còn lại). Kon Tum cũng lập kỷ lục như Hà Nội thắng tất cả các trận, lọt vào vòng chung kết.

Đội U.21 Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng và HLV Phan Thanh Đức (là 2 anh em ruột), thắng Huế 3-1 với cú đúp của tuyển thủ U.23 vô địch Đông Nam Á Phạm Đình Duy và 1 bàn của Lê Anh Toàn. Chiến thắng này giúp Đà Nẵng có 10 điểm và hiệu số 10/2, hơn đội thứ 3 trong bảng là Quảng Nam (mới có 5 điểm) nên chính thức giành vé.

Các cầu thủ Quảng Nam (áo trắng) dù rất nỗ lực thắng HAGL vẫn không thể góp mặt ở vòng chung kết Minh Trần

Trong khi đó đội thứ 3 bảng B chắc chắn sẽ bị loại vì Quảng Nam (dù thắng HAGL 2-0) vẫn chỉ có 5 điểm, còn Huế hiện 4 điểm. Cho dù 2 đội này có thắng trận cuối thì họ phải trừ kết quả trận gặp đội thứ 6 trong bảng này là HAGL nên sẽ mất 3 điểm và không đủ điểm số cần thiết (không đạt 7 điểm) để tranh chấp với các đội thứ 3 ở 3 bảng còn lại.

Có nhiều khả năng 3 đội bảng C cùng lọt vào vòng chung kết khi Khánh Hòa hòa Đắk Lắk 1-1 và Tây Ninh thắng Vĩnh Phúc 2-0. Hiện Khánh Hòa 7 điểm, Tây Ninh 7 điểm và Đắk Lắk 5 điểm. Ở lượt cuối Tây Ninh và Khánh Hòa gặp nhau còn Đắk Lắk gặp đội hết hy vọng là Đồng Nai. Nếu Tây Ninh và Khánh Hòa hòa nhau và Đắk Lắk thắng, cả 3 đội cùng 8 điểm và cùng lọt vào vòng chung kết.



Niềm vui của U.21 Tây Ninh sau khi thắng Gama Vĩnh Phúc Anh Tiến

Nếu trận Tây Ninh và Khánh Hòa có kết quả thắng thua mà Đắk Lắk thắng thì đội chủ sân Buôn Ma Thuột sẽ cùng 1 trong 2 đội thắng trên lọt vào vòng chung kết. Đắk Lắk chỉ bị loại nếu không thắng được Đồng Nai. Hiện hiệu số Khánh Hòa là 11/2 còn Tây Ninh là 7/2. Khánh Hòa có thua dưới 6 bàn cũng giành vé đi Thanh Hóa và Nghệ An (nếu đứng thứ 3 vẫn chắc chắn trên Đồng Tháp là đội tạm xếp thứ 3 bảng D đã hết thi đấu), Tây Ninh cũng tương tự không thua 2 bàn thì cũng giành vé.

Đào Đình Huynh (16) của Đắk Lắk tranh bóng với đội trưởng Đỗ Trường Trân (23) của Khánh Hòa Anh Tiến

Ở bảng D, U.21 TP.HCM thắng Tiền Giang 5-0 (bàn thắng của Bùi Văn Bình, Lê Cảnh Gia Huy, Phạm Minh Kỳ và cú đúp của Anh Minh) để giành suất đầu tiên với 3 trận thắng. Long An hiện 7 điểm, hiệu số 8/4 có thể giành suất nhì bảng. Bất lợi nhất chính là thầy trò HLV Trang Văn Thành (thắng Cần Thơ 4-2 với 2 cú đúp của Long Hải và Công Minh) đã đá xong với 7 điểm hiệu số 10/7, nếu đứng thứ 3 bảng D sẽ thấp hơn đội thứ 3 bảng A và nhiều khả năng cả bảng C. Do không còn thi đấu nên Đồng Tháp chỉ trông chờ may mắn hoặc TP.HCM thắng Long An 2 bàn hoặc 1-0 hay 2-1 hoặc chờ Đồng Nai thắng Đắk Lắk ở bảng C mà thôi.

Tiền đạo Bùi Văn Bình ghi bàn cho TP.HCM Khả Hòa

U.21 Đồng Tháp đã đá xong 4 trận và phải chờ xem có lọt vào vòng chung kết không Khả Hòa

Một số hình ảnh ở lượt thứ tư:

Giám đốc kỹ thuật Phan Thanh Hùng hò hét chỉ đạo đội U.21 Đà Nẵng Minh Trần

Nguyễn Minh Tâm (Kon Tum) tranh bóng cùng hậu vệ Quảng Ngãi Phương Thúy

Trận Đồng Tháp thắng Cần Thơ 4-2 Khả Hòa

Trận Gama Vĩnh Phúc (áo đỏ) thua Tây Ninh Anh Tiến

Lê Cảnh Gia Huy của U.21 TP.HCM tấn công tạo cơ hội ghi bàn Khả Hòa