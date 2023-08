Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2023: Đại chiến hấp dẫn U.21 Hà Nội gặp PVF-CAND

Lá thăm run rủi đã đưa chủ nhà vòng loại bảng A là PVF-CAND gặp ngay đương kim vô địch Hà Nội ở trận mở màn ngày 3.9. Đây cũng sẽ là trận được xem như chung kết sớm của bảng A. Bởi bảng này có 6 đội nhưng cuộc tranh chấp chủ yếu diễn ra giữa bộ ba giàu kinh nghiệm là đội Hà Nội, Viettel (đội đồng hạng ba năm 2022) và PVF-CAND. Còn lại 3 đội Phú Thọ, Luxury Hạ Long và tân binh Trung tâm thể thao Đào Hà. Giới chuyên môn không hề đánh giá thấp 3 đội bóng này, vì không loại trừ hiện tượng bừng sáng như Gia Định ở vòng loại năm 2022. Nhưng để kỳ vọng gây bất ngờ, còn phải đợi thực tế trả lời.



HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt U.21 Hà Nội Khả Hòa

HLV Nguyễn Duy Đông (thứ 3 từ phải) dẫn dắt U.21 PVF-CAND Khả Hòa

Do tính chất vòng loại mỗi bảng lấy 2 suất rưỡi vào vòng chung kết, nên cuộc tranh chấp tay ba giữa 3 đội mạnh nhất của bảng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Mỗi cuộc đối đầu trực tiếp cũng có thể xem như trận chung kết. Chính vì vậy trận khởi đầu giữa Hà Nội và PVF-CAND chắc chắn sẽ rất nóng.

So về thực lực, đội bóng trẻ thủ đô vẫn có lực lượng dày hơn. Dù không có những cái tên nổi bật như Nguyễn Văn Trường hay Vũ Văn Sơn (2 cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 và U.19 năm 2022) vì họ bận tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam, nhưng vẫn còn các gương mặt như tiền vệ cánh phải Nguyễn Anh Tú, tiền vệ Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hà Anh Tuấn, hậu vệ Nguyễn Sỹ Đức, Lê Văn Hà hay tiền đạo Lê Trí Phong, Lê Hải Đức, Hoàng Văn Tuyến. Phần lớn những cầu thủ này từng cùng HLV Dương Hồng Sơn vào bán kết giải U.19 ở Tây Ninh vừa qua nên họ chơi rất gắn kết và đặt nhiều tham vọng đi sâu.

U.19 Hà Nội vẫn là ứng viên sáng giá Khả Hòa

Trong khi đó PVF- CAND vẫn mạnh dạn sử dụng đội hình trẻ, đa số mới 18-19 tuổi, do HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt. Số này năm ngoái từng tham dự vòng loại U.21 nhưng do còn thiếu kinh nghiệm nên đã để tuột vé về tay Viettel, Hà Nội và Thanh Hóa. Lần này HLV Duy Đông tự tin cho biết, đội của ông quyết lọt vào vòng chung kết. Với đa số những cái tên như Bùi Hoàng Sơn, Nguyễn Khánh Hoàng, Nguyễn Quang Trường, Lê Thắng Long, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Gia Bảo và có thể sẽ thêm Võ Anh Quân, Nguyễn Phương Nam... đội PVF-CAND đủ sức đối đầu với Hà Nội và Viettel. Có ý kiến đặt ra vì sao đội PVF-CAND còn nhiều cái tên sinh 2003 nổi bật khác lại không tham gia như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc. Được biết do giải hạng nhất 2023-2024 cũng sẽ khởi tranh vào ngày 20.10, HLV Mauro Jeronimo của đội 1 PVF-CAND sợ học trò quá tải nên muốn "cất" các cầu thủ này.

Lứa PVF-CAND sẽ tham dự vòng loại U.21 PVF

Dù có biến động nhưng chắc chắn 2 cái tên Hà Nội và PVF-CAND cũng sẽ làm nóng bầu không khí mở màn vòng loại U.21. Giải sẽ khởi tranh đồng loạt ở 4 cụm sân là PVF, HAGL, Đắk Lắk và Thành Long (TP. HCM). Cũng trong ngày đầu 3.9, có một trận được xem là then chốt ở bảng D giữa Long An và Đồng Tháp (từng vào tứ kết U.19 do HLV Trang Văn Thành dẫn dắt với những cái tên đáng chú ý, trong đó có Lê Huỳnh Triệu). Đây cũng là 2 thế lực mạnh của bóng đá trẻ Đồng bằng Sông Cửu Long. Đội nào thắng sẽ có nhiều hy vọng giành 1 trong 2 suất rưỡi của bảng này dự vòng chung kết.

Tương tự, ở bảng B sẽ có 1 trận hứa hẹn gay cấn, giữa 2 đội láng giềng Đà Nẵng và Quảng Nam. Đà Nẵng với hầu hết cầu thủ vừa dự vòng bán kết giải hạng nhì, trong đó có những cái tên nổi bật như Trần Nhật Đông, Mai Quốc Tú, Nguyễn Thanh Hùng nên sẽ rất đáng ngại. Họ cũng chính là đội đã suýt gây sốc ở giải U.19 hồi đầu năm ở Tây Ninh khi vào đến bán kết. Còn Quảng Nam cũng rất khát khao khẳng định mình với dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết. Đội nào thắng ở trận mở đầu này, có nhiều hy vọng lọt vào vòng chung kết.

U.21 Đồng Tháp (phải) dưới sự dẫn dắt của HLV Trang Văn Thành hy vọng sẽ lọt vào vòng chung kết Khả Hòa

Đà Nẵng (trái) với đội hình vừa tranh bán kết tại giải hạng nhì cũng được kỳ vọng cao Khả Hòa

Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu của các đội

Lịch thi đấu bảng A, giờ thi đấu bổ sung sau

Lịch đấu bảng B tại Gia Lai

Lịch đấu bảng C tại Đắk Lắk

Lịch đấu bảng D tại sân Thành Long