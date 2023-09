Giải U.21 quốc gia Thanh Niên 2023 quy tụ nhiều 'sao mai' của bóng đá Việt Nam

Hai đội bóng giàu truyền thống nhất giải U.21 Quốc gia Thanh Niên sau 26 lần tổ chức là U.21 Hà Nội và U.21 SLNA tiếp tục góp mặt. Trong đó, U.21 Hà Nội đang giữ kỷ lục về số lần vô địch, với 6 lần nâng cúp ở giải vào các năm 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022. U.21 SLNA xếp ngay phía sau đội bóng trẻ thủ đô với 5 lần đăng quang. Đáng chú ý, U.21 Kon Tum gây bất ngờ lớn khi vượt qua vòng loại với vị trí đầu bảng B, nơi có sự xuất hiện của U.21 SHB Đà Nẵng, U.21 HAGL. Tại giải đấu lần này, U.21 Kon Tum có thể là "ngựa ô" gây khó chịu với các đại diện tên tuổi. Bên cạnh đó, sự góp mặt của các lò đào tạo trẻ danh tiếng như U.21 Viettel, U.21 SHB Đà Nẵng hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc so tài hấp dẫn.

Ngày 16.9.2023, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên cùng VFF đã tổ chức Họp báo cùng lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết Giải U.21 Quốc Gia Thanh Niên năm nay tại địa phương đăng cai, đồng chủ nhà Thanh Hóa. Theo đó, 12 đội được chia vào 3 bảng. Các đội sẽ đá theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xếp hạng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng 3 có thành tích tốt nhất sẽ góp mặt ở Tứ kết. Lá thăm may rủi đưa đương kim vô địch U.21 Hà Nội nằm cùng bảng B với U.21 SHB Đà Nẵng, U.21 Khánh Hòa, U.21 TP.HCM. Bảng A là sự xuất hiện của đội chủ nhà U.21 Đông Á Thanh Hóa, U.21 Viettel, U.21 PVF-CAND, U.21 Tây Ninh. Trong khi đó, đồng chủ nhà U.21 SLNA chung bảng C với U.21 Long An, U.21 Kon Tum và U.21 Đắk Lắk.

Giải U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 quy tụ nhiều cầu thủ trẻ đáng xem. Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Công Phương (U.21 Viettel), Hoàng Minh Tiến (U.21 Kon Tum), thủ môn Nguyễn Văn Việt, Hồ Văn Cường (U.21 SLNA), Mai Quốc Tú, Phạm Đình Duy, Võ Minh Đan (U.21 Đà Nẵng), Nguyễn Văn Trường, Vũ Tiến Long (U.21 Hà Nội), Nguyễn Lê Phát, Thái Bá Đạt (U.21 PVF-CAND)... là những gương mặt đầy tiềm năng của bóng đá Việt Nam thời điểm này.

Công Phương, Long Vũ, Minh Tiến, Quốc Tú, Lê Phát, Bá Đạt đều nằm trong thành phần U.17 Việt Nam từng đi "du học" tại Đức và vừa thi đấu tại VCK U.17 châu Á 2023, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong đó, Công Phương, Long Vũ, Bá Đạt tiềm năng hơn khi đã vượt cấp, được triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam và thậm chí là có cơ hội ra sân thi đấu ở giải U.23 Đông Nam Á 2023 cách đây không lâu. Đặc biệt, Nguyễn Văn Việt, Hồ Văn Cường, Phạm Đình Duy là những cái tên nổi bật tại giải U.21 quốc gia 2023, khi họ đã chứng minh được bản thân trong màu áo đội 1 và thường xuyên được thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam - V-League.

Giải U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 27 năm 2023 là sân khấu cho các cầu thủ tiềm năng kể trên. Quan trọng hơn, giải đấu này luôn được xem là bệ phóng lý tưởng cho các tài năng, giúp bóng đá Việt Nam phát hiện thêm nhiều cầu thủ có tố chất. Điều này cũng phù hợp với định hướng phát triển của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đặc biệt là HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U.23 - ông Philippe Troussier.

Vị HLV người Pháp luôn dành sự quan tâm rất lớn cho các giải đấu trẻ, khi cho rằng đây là nơi quyết định cho thành bại của bất kỳ nền bóng đá nào trên thế giới. Theo đó, "Phù thủy trắng" không ít lần đề cập về việc "xây nhà từ móng", tức là không ngừng cải thiện công tác đào tạo trẻ thì bóng đá Việt Nam mới có thể vươn tầm, chạm đến giấc mơ World Cup.



Vòng chung kết sẽ được Tập đoàn Truyền Thông Thanh Niên phối hợp cùng VFF tổ chức từ ngày 18.9.2023 đến ngày 1.10.2023 hứa hẹn mang đến những trận cầu "nảy lửa". Cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng giải: Độc quyền sản xuất và phát sóng: Công ty TNHH Truyền Hình FPT (FPT Play), tài trợ vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), tài trợ đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các nhãn hàng đồng hành: Công ty TNHH Bảo Uyên Sport, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sức Khỏe Việt (Viet Health Food), Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Anh Phát,…

Có thể thấy rõ, vai trò của các giải đấu trẻ trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam là rất quan trọng. Trong đó, giải U.21 quốc gia chính là sân chơi lớn nhất trong hệ thống giải trẻ và mang lại nhiều đóng góp tích cực. Bởi, giải U.21 là nơi quy tụ nhiều cầu thủ ở độ chín (19 đến 21 tuổi) để có thể "bước ra ánh sáng". Từ đây, nhiều gương mặt tiềm năng sẽ được gọi lên U.20, U.23 và thậm chí là đội tuyển Việt Nam.