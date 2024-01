Giải Úc mở rộng 2024: Cuộc chiến 2 thế hệ

Sinner chống lại "Goat" Nole

Roger Federer treo vợt, Rafael Nadal chống chọi với chấn thương, giờ đây nhắc đến "Big Three" chỉ còn Novak Djokovic (Nole, 36 tuổi). Tay vợt người Serbia chính là "GOAT" - tay vợt vĩ đại mọi thời đại, với hàng tá kỷ lục trong tay và chưa hết, Nole còn là vị vua tại thánh địa Rod Laver Arena (Melbourne, Úc) với 10 lần đăng quang. Tại tứ kết vừa qua, sau khi đánh bại tay vợt Mỹ Taylor Fritz, Nole cũng đã trở thành tay vợt duy nhất lọt vào bán kết cả 4 giải Grand Slam ít nhất 11 lần. Tại Roland Garros (Pháp) và Wimbledon (Anh), anh đã làm được điều đó 12 lần. Tuy nhiên, kỷ lục là ở Mỹ mở rộng, với 13 lần.

4 tay vợt góp mặt ở bán kết: Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev và Alexander Zverev ẢNH: AFP

Tất nhiên, nếu xét về bề dày thành tích, một "Next Gen" - thế hệ tương lai như Sinner (22 tuổi) sẽ không có cửa so với Nole. Trong 7 lần chạm trán, Nole thắng đến 5. Song, có điều bất ngờ là Sinner thường chiếm thế thượng phong trước Nole trong những tháng gần đây. Lần gần đây nhất là tại bán kết Davis Cup (tháng 11.2023), Sinner đã khuất phục được Djokovic ở cả 2 nội dung đơn và đôi. Tại Úc mở rộng năm nay, tay vợt người Ý cũng đang thể hiện phong độ "hủy diệt", Sinner chưa để bất kỳ đối thủ nào thắng nổi 1 ván - đây là điều mà ngay cả Djokovic, Medvedev và Zverev chưa thể làm được.

Theo các chuyên gia nhận định, cặp đấu này nhiều khả năng sẽ kéo dài 5 ván đầy hấp dẫn khi cả Djokovic và Sinner đều quá hiểu nhau. Dẫu vậy, với đẳng cấp cùng kinh nghiệm sẵn có, Djokovic được đánh giá nhỉnh hơn một chút và có khả năng giành chiến thắng.

Nội chiến "Next Gen" đời đầu

Medvedev, Zverev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas… được xem là thế hệ "Next Gen" đời đầu khi so sánh với "đám trẻ" như Alcaraz, Sinner, Rune. Trong nhóm "Next Gen" đời đầu kể trên, Medvedev (27 tuổi) nổi trội hơn cả, khi anh đã có trong tay 1 Grand Slam (Mỹ mở rộng 2021) và 2 lần vào chung kết Úc mở rộng liên tiếp của các năm 2021, 2022. Sau chiến thắng trước Hubert Hurkacz, tay vợt người Nga đã viết trên Twitter: "Trận chiến đáng kinh ngạc. Rất hạnh phúc khi vào bán kết Úc mở rộng một lần nữa". Đây là lần thứ 3 anh xuất hiện tại đây.



Medvedev và Zverev (26 tuổi) có khá nhiều điểm chung. Zverev sinh ra ở Đức, nhưng cả cha và mẹ của anh đều là cựu tay vợt Nga. Trong đó, cha của anh từng thi đấu chuyên nghiệp cho Liên Xô. Cả 2 tay vợt đều có cùng chiều cao 1,98 m, cùng chuộng lối đánh ôm sân tấn công, tận dụng chiều cao lý tưởng của mình để đè bóng…

Trở lại với nước Úc, so với Medvedev (cần tới 5 ván mới khuất phục được Hurkacz), Zverev trái lại có được chiến thắng khá dễ dàng và bất ngờ trước "Next Gen" đương đại Alcaraz tại vòng tứ kết. Hạt giống số 6 người Đức đã có cơ hội kết thúc trận đấu sớm hơn khi cầm giao bóng lúc tỷ số là 5/3 ở ván đấu thứ 3. Tuy nhiên, bản lĩnh của Carlos Alcaraz đã giúp cho trận tứ kết đáng mong chờ kéo dài thêm hơn một giờ đồng hồ nữa. Mặc dù vậy, khả năng giao bóng ổn định đã giúp Zverev tạo ra một trong những màn trình diễn Grand Slam ấn tượng nhất trong sự nghiệp của anh.

18 lần gặp nhau, phần thắng nghiêng về cho Medvedev với 11 lần, nhưng nên đặt niềm tin vào Zverev. "Hoàng tử quần vợt" đã bỏ lại sau lưng nỗi ám ảnh chấn thương ở bán kết Roland Garros 2022. Trong năm 2023, anh đã giành được các danh hiệu ở Hamburg và Chendu mở rộng cũng như có phong độ tốt tại Thượng Hải Masters và Nhật Bản mở rộng. Một chiến thắng trước đối thủ cùng thế hệ cũng đồng nghĩa sẽ mở ra một cánh cửa màu hồng - áp sát danh hiệu Grand Slam, thứ Zverev vẫn còn thiếu.