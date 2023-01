Giải VĐQG Night Wolf 2023 được chờ đợi với nhiều thay đổi đặc biệt

Giải Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023 (Night Wolf V.League 1 - 2023) là mùa giải đầu tiên FPT Play bắt tay cùng Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức, với mong muốn tạo ra bước tiến mới trong sự phát triển các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia tại Việt Nam.

Giải Vô địch Quốc gia (V.League 1) năm nay có tên gọi chính thức là Night Wolf V.League 1 - 2023, quy tụ 14 đội bóng hàng đầu Việt Nam. Giải đấu sẽ trở lại với người hâm mộ trong nước từ ngày 03/02 tới đây với nhiều thay đổi đáng chú ý so với các mùa giải trước đó.

Thể thức thi đấu đầy cạnh tranh

Năm nay, thời gian tổ chức giải đấu Night Wolf V.League 1 - 2023 sẽ quay về với cách chia thành hai giai đoạn, tương tự như thể thức của mùa giải 2020. Theo lý giải của BTC, đây là bước đệm trước khi Giải Vô địch Quốc gia bắt đầu đồng nhất khoảng thời gian thi đấu giống với các giải bóng đá châu Âu (thi đấu theo hình thức vắt năm).

V.League 2023 sẽ thi đấu với thể thức khác mọi năm Gia Long

Giai đoạn một, các đội tham dự thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm nhằm xếp hạng. Ở giai đoạn hai, 8 đội thuộc nhóm đầu sẽ "đua" vô địch, trong khi 6 đội thuộc nhóm dưới tranh suất trụ hạng. Số điểm CLB đạt được tại giai đoạn 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp hạng của CLB khi thi đấu ở giai đoạn 2 và xếp hạng toàn giải đối với cả nhóm A và nhóm B. Đội nhiều điểm nhất nhóm A sẽ lên ngôi vô địch còn đội bóng ít điểm nhất nhóm B sẽ phải thi đấu tại giải hạng Nhất.



Thể thức này sẽ có tác động rất lớn đến cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Việc chia thành 2 giai đoạn khiến số trận đấu giảm đi, làm tăng tính cạnh tranh. Cơ hội để các CLB sửa sai vì vậy không nhiều. Sự kịch tính sẽ được kéo dài từ vòng đầu tiên cho tới vòng cuối cùng. Ở nhóm đua vô địch, với chỉ vỏn vẹn 7 vòng đấu ở giai đoạn 2, các đội tranh chức vô địch sẽ đối đầu với nhau. Do đó, các trận đấu sẽ hấp dẫn vì thực lực tương đương và không có chỗ cho sự nhân nhượng.

Các đội sẽ không được phép mắc sai lầm trong từng trận đấu Gia Long

Tương tự ở nhóm 6 đội cuối bảng, các đội đã nằm trong khu vực nguy hiểm sẽ phải chiến đấu hết mình để tránh phải nhận tấm vé xuống hạng. Do chỉ có 5 trận, các đội phải cực kỳ cẩn trọng nên tính chất các trận sẽ rất căng thẳng. Các đội ở nhóm trụ hạng đối đầu nhau cũng đảm bảo ít chênh lệch về sức mạnh hơn.



Các "thế lực mới" nổi mạnh mẽ

Night Wolf V.League 1 - 2023 sẽ không còn là cuộc đua vô địch của những đội bóng nhiều ngôi sao và giàu truyền thống như CLB Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Topenland Bình Định, Viettel hay Hải Phòng… Ở mùa giải năm nay, rất nhiều "thế lực mới" đang nổi lên và sẵn sàng cạnh tranh "sòng phẳng" với các ứng cử viên vô địch.

Cái tên đang gây bất ngờ nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng chắc chắn là CLB Công An Hà Nội. Ngay sau khi lên hạng, đội bóng công an đã liên tục công bố những bản hợp đồng cực kỳ giá trị như hậu vệ hàng đầu đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu, hậu vệ Hồ Tấn Tài và thủ thành Bùi Tiến Dũng… Sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu kể trên đang biến Công An Hà Nội trở thành một trong những ứng cử viên cho ngôi vô địch, ngay ở mùa giải đầu tiên đội bóng này lên hạng.

Hà Nội FC và Viettel sẽ phải đối đầu với những thế lực mới như Công An Hà Nội hay Thép Xanh Nam Định Gia Long

Ngoài ra, CLB Thép Xanh Nam Định cũng là cái tên không thể xem thường với hàng loạt tân binh chất lượng. Năm nay, CLB này chiêu mộ những cầu thủ xuất sắc như thủ thành Nguyên Mạnh, tiền vệ Đức Huy và ngoại binh hàng đầu V.League tại 2 mùa giải gần đây - Hendrio…



Ở khu vực phía Nam, Becamex Bình Dương cũng đặt tham vọng lớn với 2 sự bổ sung đáng chú ý: vua phá lưới V.League 2022 Rimario Gordon và Moses Oloya - trụ cột Hải Phòng mùa giải 2022. Có thể thấy, cuộc chạy đua lực lượng giữa các đội bóng khiến cho mùa giải mới của Night Wolf V.League 1 - 2023 trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

