‘Giảm 2% thuế VAT từ tháng 7 là tương đối muộn, không nhiều tác dụng’

Đây là nội dung được đưa ra trong báo cáo thẩm tra việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH1 được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày chiều 24.5.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Lê Quang Mạnh PHẠM QUANG VINH

Theo ông Mạnh, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành chính sách giảm thuế VAT để tiếp tục hỗ trợ khu vực sản xuất, kinh doanh và người dân, song vẫn còn nhiều băn khoăn.

Lý do, chỉ số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong năm 2022 được tăng dần từ quý 1/2022 (đạt mức 104,6% so với cùng kỳ), đạt đỉnh ở quý 3/2022 (ở mức 141,2% so với cùng kỳ), song đã bắt đầu giảm dần từ quý 4/2022 (chỉ còn 117,1% so với cùng kỳ) ngay trong thời điểm vẫn đang được áp dụng chính sách giảm thuế VAT.

Do đó, một số ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng, chính sách giảm thuế VAT vào giai đoạn nửa cuối năm 2023 khó có thể phát huy được tác dụng kích cầu và thúc đẩy tăng trưởng như trong năm 2022.

Ủy ban này cũng đề nghị các biện pháp kích cầu trong năm 2023 tập trung vào tháo gỡ các "nút thắt" để tăng cường giải ngân và phát huy hiệu quả của chi đầu tư công trong gói phục hồi kinh tế hơn là tiếp tục các chính sách giảm thu ngân sách.

Dẫn lại việc nhiều hiệp hội, địa phương từng đề xuất kéo dài thời gian giảm thuế VAT 2% từ cuối năm 2022 nhưng không được áp dụng, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho rằng việc Chính phủ đề xuất giảm từ ngày 1.7 là tương đối muộn. Mặt khác, việc giảm thuế không được thực hiện một cách liên tục nên chính sách không phát huy được nhiều tác dụng cho các doanh nghiệp.

Đặc biệt, theo ông Mạnh, ước tính việc giảm thuế 2% cho nửa cuối năm 2023 sẽ giảm thu ngân sách nhà nước theo dự kiến khoảng 24.000 tỉ đồng. Phần giảm thu này không được dự kiến trong gói chính sách của Nghị quyết số 43/2022/QH15 cũng như trong dự toán ngân sách năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.

Vì vậy, chính sách giảm thuế VAT này cần được cân nhắc một cách thận trọng vì sẽ tạo thêm tác động bất lợi cho ngân sách nhà nước năm 2023, trong điều kiện số thu năm nay được dự kiến là sẽ có nhiều khó khăn.

Dù vậy, ông Mạnh cũng cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội tán thành việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% để hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động của Chính phủ cũng chưa đánh giá cụ thể các tác động dự kiến của chính sách đối với khả năng kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nửa cuối năm 2023 như mục tiêu đặt ra.

Chốt lại, theo ông Mạnh, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhất trí về thời gian áp dụng chính sách giảm thuế VAT là từ ngày 1.7 - 31.12.

Tuy nhiên, đề nghị cân nhắc kéo dài thời gian áp dụng chính sách so với đề xuất của Chính phủ để bảo đảm sự ổn định, chủ động trong thực hiện và đủ thời gian để chính sách phát huy hiệu quả.

Dự kiến chiều 1.6, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế VAT.