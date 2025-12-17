Giảm bớt hình thức văn bản, xây dựng pháp luật tinh gọn

Sáng 17.12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về hoàn thiện thể chế, pháp luật. Tham dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo một số ban, bộ ngành T.Ư.

Phiên họp cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 66, chương trình năm 2026; báo cáo kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật; báo cáo về những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế; báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp sáng 17.12 ẢNH: TTXVN

Nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các ban, bộ, ngành ở T.Ư và địa phương cần tập trung 3 việc. Cụ thể, rà soát thể chế hóa ngay những quan điểm, chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội XIV.

Khẩn trương hoàn thành các văn bản luật và nghị quyết quy phạm vừa được kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua, không để chậm các văn bản hướng dẫn và các điều kiện để thi hành.

Tập trung tháo gỡ nhanh nhất những "điểm nghẽn," khó khăn, vướng mắc về pháp luật, không để cản trở sự phát triển.



Tổng Bí thư lưu ý Đảng ủy Quốc hội tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua; tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nêu trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và đồng bộ với Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Đồng thời, Đảng ủy Quốc hội nghiên cứu bổ sung nhiệm vụ tổng kết thực hiện Hiến pháp năm 2013 để đề xuất những vấn đề liên quan, đồng bộ với những tổng kết lớn của Đảng.

Với Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Tổng Bí thư cho hay, về 2 nội dung còn ý kiến khác nhau, ban chỉ đạo cơ bản đồng tình với đề xuất của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Theo đó, cần giảm bớt hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo nguyên tắc mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản quy phạm pháp luật, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật tinh gọn, minh bạch, dễ tiếp cận.

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, công chức khi áp dụng pháp luật, góp phần thực hiện đúng chủ trương "lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong thiết kế chính sách".

Giải quyết triệt để các "điểm nghẽn"

Về báo cáo những chính sách lớn nhằm huy động, khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan tập trung triển khai hiệu quả các định hướng huy động, khơi thông nguồn lực tài chính đã xác định.

Trong đó, lưu ý ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát là tiền đề để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường vốn, thị trường tiền tệ.

Tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn thể chế, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế theo đúng các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị.

Đồng thời, cần quan tâm thêm việc xác định mô hình, cơ chế quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước ở doanh nghiệp và sớm triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, tài sản mã hóa.

Ban Chính sách, chiến lược T.Ư nghiên cứu những nội dung báo cáo của Đảng ủy Bộ Tài chính để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết của T.Ư về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới, trình Hội nghị T.Ư theo đúng tiến độ.

Về định hướng cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, Đảng ủy Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương rà soát, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật. Bảo đảm chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thực chất, hiệu quả, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tập trung giải quyết các "điểm nghẽn" trong tiếp cận tín dụng, đổi mới chính sách hỗ trợ đào tạo, tư vấn, pháp lý; chính sách hỗ trợ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững...

Đối với một số định hướng lớn về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy TAND tối cao, Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng thành quy định pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục theo dõi sát việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại các địa phương, kịp thời hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện theo đúng tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".