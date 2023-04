Giẫm đạp khi đi nhận từ thiện, 85 người chết ở Yemen

Lực lượng kháng chiến reo hò sau khi bắn vào một chiếc xe tăng của Houthi ở thành phố Aden phía nam của Yemen hồi năm 2015 REUTERS

AFP dẫn lời lực lượng Houthi cho biết một vụ giẫm đạp giữa hoạt động phân phát từ thiện đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở Yemen vào ngày 20.4, một trong những vụ giẫm đạp gây thương vong lớn nhất trong một thập niên tại đây.

Thảm kịch mới nhất tại quốc gia nghèo nhất bán đảo Ả Rập xảy ra chỉ vài ngày trước lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo, thời điểm đánh dấu sự kết thúc của tháng lễ Ramadan.

Một quan chức an ninh Houthi cho biết ít nhất "85 người thiệt mạng và hơn 322 người bị thương" sau vụ giẫm đạp ở quận Bab al-Yemen tại thủ đô Sanaa của Yemen.

"Có phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng", quan chức giấu tên trên cho biết.

Con số thương vong cũng được một quan chức y tế khác xác nhận.

Theo phóng viên AFP tại thủ đô Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát, vụ việc xảy ra bên trong một trường học khi viện trợ đang được phân phát.

Các nhân chứng cho biết hàng trăm người đã tụ tập để nhận tiền từ thiện.

Những người chết và bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện gần đó và những người chịu trách nhiệm phân phát đã bị bắt giam, cơ quan nội vụ Houthi cho biết trong một tuyên bố do hãng thông tấn Saba của phe nổi dậy đăng tải.

Cơ quan này không cung cấp con số chính xác nhưng cho biết "hàng chục người đã thiệt mạng do giẫm đạp trong lúc một số thương nhân phân phát tiền".

Ông Mahdi al-Mashat, người đứng đầu Hội đồng Chính trị của Houthi, cho biết một ủy ban đã được thành lập để điều tra. Một quan chức an ninh Huthi cho biết ba người đã bị giam giữ vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc.

Các gia đình đã vội vã đến bệnh viện trong bối cảnh an ninh được triển khai nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhiều người không được phép vào bệnh viện vì các quan chức cũng đang đến tìm hiểu tình hình những người chết và bị thương.

Phóng viên AFP tại Sanaa cho biết đám đông đã đổ về một lối vào bệnh viện. Lực lượng an ninh cũng được triển khai dày đặc xung quanh ngôi trường xảy ra vụ giẫm đạp.

Nội chiến nổ ra ở Yemen vào năm 2014, khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn chiếm giữ thủ đô Sanaa của Yemen. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu năm 2015 đã phải can thiệp để hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận.

Giao tranh đã giảm bớt đáng kể sau một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tháng do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào năm ngoái, ngay cả sau khi thỏa thuận đã hết hạn vào tháng 10.2022.

Tuy nhiên, xung đột tại đây đã gây ra cái mà Liên Hiệp Quốc gọi là một trong những thảm kịch nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 2/3 dân số Yemen sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm cả các nhân viên chính phủ ở các khu vực do Houthi kiểm soát do đã không được trả lương trong nhiều năm. Hơn 21,7 triệu người Yemen - chiếm 2/3 dân số cả nước - cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay.