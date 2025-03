Giám định tâm thần bị can dùng xăng đốt mẹ ruột

Ngày 1.3, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đưa đi giám định tâm thần đối với Dương Quốc Trung (21 tuổi, ngụ P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Trung là bị can dùng xăng đốt mẹ ruột.

Bị can Dương Quốc Trung lúc bị bắt ảnh: nam long

Theo cơ quan công an, sau khi vụ án xảy ra, nhận thấy Trung có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, cơ quan chức năng đã đưa Trung đến Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ (TP.Cần Thơ) trưng cầu giám định tâm thần để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, chiều 24.2, bà N.T.P.L (45 tuổi, ngụ P.7, hiện tạm trú P.5, P.Trà Vinh - mẹ ruột Trung) đi bán vé số về nhà trọ thì bị Trung cầm chai xăng (loại chai nhựa 1,5 lít) đổ lên người rồi dùng bật lửa đốt cháy. Ngoài ra, Trung còn dùng gạch, côn nhị khúc đánh vào vùng đầu bà L. gây thương tích nặng.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân dùng bình chữa cháy dập lửa để cứu nạn nhân và khống chế, bắt giữ Trung giao công an xử lý.

Người dân dùng bình chữa cháy lao vào cứu người ảnh: cắt từ clip

Bà L. bị bỏng nặng, được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Trung đi làm thuê ngoài tỉnh, vừa trở về gia đình từ tháng 1 cho đến nay. Thời gian gần đây, Trung có biểu hiện bệnh trầm cảm nặng, thường ngày hay gây sự với bà L.

Vụ con trai dùng xăng đốt mẹ ruột đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.