Giám đốc bệnh viện tư đề nghị... chuyển công tác giám đốc trung tâm y tế

Ngày 23.2, ông Dương Tất Linh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (bệnh viện tư nhân, địa chỉ tại TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) xác nhận có công văn gửi Chủ tịch UBND TX.Nghi Sơn và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Nghi Sơn kiến nghị xử lý sai phạm và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Nghi Sơn.

Nội dung văn bản của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực cho rằng thời gian qua bệnh viện này gặp nhiều khó khăn do ông Nguyễn Văn Thiệp có những hành động, việc làm mang tính chất cá nhân, chủ quan, không phù hợp.

Cụ thể, phía bệnh viện cho rằng ông Thiệp đã chỉ đạo lập chốt kiểm soát dịch bệnh (khi còn thực hiện biện pháp lập chốt kiểm soát) trên đường dẫn vào cổng bệnh viện, làm cản trở người dân đến khám chữa bệnh, nhất là bệnh nhân đến cấp cứu; chỉ đạo không cho tài xế vào khu vực xét nghiệm của bệnh viện để làm xét nghiệm PCR (thời điểm tài xế đường dài phải làm xét nghiệm để di chuyển qua các tỉnh), gây bất bình cho tài xế.

Phía bệnh viện cũng cho rằng, ông Thiệp có ý kiến chỉ đạo yêu cầu chuyển địa điểm thực hiện test nhanh cho 21.000 công nhân Công ty TNHH giày Annora Việt Nam (địa chỉ tại Khu kinh tế Nghi Sơn, TX.Nghi Sơn) từ công ty về trạm y tế các xã, phường trên địa bàn TX.Nghi Sơn. Và cho rằng, đây là việc làm áp đặt, không thực tế, đi ngược với hợp đồng giữa công ty với bệnh viện, và làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do các trạm y tế không đảm bảo đủ năng lực để xét nghiệm cùng lúc cho hàng ngàn công nhân.

Đáng chú ý, trong văn bản của Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực còn cho rằng "ông Thiệp đang bị cơ quan công an điều tra liên quan đến sai phạm trong xét nghiệm Covid-19 và đã bị khám nhà".

Từ các nội dung trên, phía Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực cho rằng, ông Nguyễn Văn Thiệp đã lạm dụng chức quyền, có những hành động, việc làm sai trái. Nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý, đồng thời chuyển công tác đối với ông Thiệp để tránh làm ảnh hưởng đến bệnh viện.





Sáng 23.2, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế TX.Nghi Sơn, khẳng định trong 4 nội dung mà Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực gửi các cơ quan chức năng thì chỉ có nội dung liên quan đến việc ông bị cơ quan công an điều tra là đúng sự thật, còn 3 nội dung còn lại hoàn toàn sai sự thật.

“Việc tôi liên quan đến quá trình công an điều tra là có, nhưng đó là việc khác, khi chưa có kết luận điều tra, chưa ai kết tội thì không thể quy kết tôi. Còn những nội dung còn lại đều sai hoàn toàn, vu khống”, ông Thiệp nói.

Ông Thiệp lý giải, việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh đường vào bệnh viện (thời điểm còn áp dụng biện pháp lập chốt - PV) không phải do ông chỉ đạo, mà do chính quyền địa phương, do ban chỉ đạo từng cấp quyết định chứ ông không có thẩm quyền.

Về nội dung chỉ đạo không cho tài xế đường dài vào làm xét nghiệm PCR, ông Thiệp khẳng định không chỉ đạo và đề nghị cơ quan chức năng làm rõ.

Đối với vụ việc 21.000 công nhân Công ty TNHH giày Annora Việt Nam được hướng dẫn làm test nhanh Covid-19 tại các trạm y tế cấp xã, ông Thiệp khẳng định đó là thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TX.Nghi Sơn sau cuộc họp trực tuyến ngày 8.2.

“Việc xét nghiệm cho công nhân chuyển từ công ty, từ bệnh viện về các trạm y tế là chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã chứ không phải tôi chỉ đạo. Cái này có thông báo của ban chỉ đạo đàng hoàng. Còn quá trình test nhanh cho công nhân xảy ra tụ tập đông người, giấy tờ không ghi đầy đủ… thì chúng tôi đang kiểm tra để xử lý”, ông Thiệp cho hay.