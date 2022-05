Giám đốc CDC Hà Giang nhận hoa hồng khủng từ Công ty Việt Á

Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm… của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang (CDC Hà Giang) liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Kết luận thanh tra cho biết qua thanh tra tại 6 đơn vị đã phát hiện sai phạm tại 4 đơn vị, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, CDC tỉnh Hà Giang, Bệnh viện Đa khoa H.Vị Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Bắc Quang, với số tiền hơn 4,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tại CDC Hà Giang, cơ quan thanh tra phát hiện đã có hành vi nhận tiền của lãnh đạo cơ quan này từ Công ty Việt Á, là nhà thầu đã cung cấp 4 gói thầu cung ứng sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm kit test dùng cho hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR cho CDC Hà Giang.

Qua làm việc với lãnh đạo CDC Hà Giang, ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc; bà Phan Thị Nga, Trưởng khoa Xét nghiệm; và bà Tô Minh Huệ, Kế toán trưởng, thừa nhận có nhận 770 triệu đồng tiền mặt từ Công ty Việt Á. Công an tỉnh Hà Giang đã thu giữ toàn bộ số tiền trên vào ngày 6.4.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ việc các cá nhân nêu trên nhận tiền của Công ty Việt Á, đơn vị tham gia thực hiện 4 gói thầu cung cấp hàng hóa cho CDC Hà Giang, là trái quy định, vi phạm khoản 1, Điều 89 luật Đấu thầu.

Tại Kết luận thanh tra do ông Nguyễn Chí Cường, Chánh thanh tra tỉnh Hà Giang, ký đã kiến nghị một số biện pháp xử lý, trong đó có việc thu hồi số tiền sai phạm 4,5 tỉ đồng tại các đơn vị bị thanh tra. Đối với khoản tiền 770 triệu đồng, do Công an tỉnh Hà Giang đang làm rõ nên Thanh tra tỉnh Hà Giang không đề cập đến.





Trước đó, Thanh Niên phản ánh qua thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt vụ nhận tiền hoa hồng của Công ty Việt Á. Trong đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hành vi nhận hoa hồng hơn 2 tỉ đồng của Phó giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định cũng phát hiện sự vụ nhân viên CDC Nam Định nhận 800 triệu đồng của Công ty Việt Á...

Công ty Việt Á có trụ sở chính tại TP.HCM và chi nhánh tại một số tỉnh, thành phố, với ngành nghề chính là cung cấp thiết bị, sinh phẩm y tế. Trong quá trình kinh doanh và tiêu thụ kit xét nghiệm, lợi dụng vào tính chất cấp bách về nhu cầu test Covid-19 của các địa phương trên cả nước, lãnh đạo Công ty Việt Á đã móc nối với các đối tác là Sở Y tế, Trung tâm y tế các tỉnh, thành phố cung cấp kit xét nghiệm và sinh phẩm y tế với mức giá cao hơn thực tế.

Đổi lại, Công ty Việt Á chi "hoa hồng" cho bên mua, có nơi lên tới 20%. Trong tổng doanh thu từ bán kit xét nghiệm, bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á (đã bị bắt), khai đã chi "hoa hồng", "lại quả" cho các đối tác khoảng 800 tỉ đồng, như ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, 27 tỉ đồng; hay đối tác phân phối tại Bắc Giang hơn 44 tỉ đồng...

Đến nay, các cơ quan tố tụng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các địa phương đã khởi tố 6 vụ án hình sự và bắt giữ 33 bị can người có liên quan đến vụ việc Việt Á.