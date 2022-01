Giám đốc Công an Lâm Đồng 'sẵn sàng nghe điện thoại của phóng viên bất cứ lúc nào'

Ngày 20.1, lần đầu tiên đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi gặp mặt các nhà báo, phóng viên thường trú và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về một số kết quả nổi bật mà toàn lực lượng đã đạt được trong năm 2021, trên các lĩnh vực như: Đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, lực lượng công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ kép vừa bảo đảm an ninh trật tự vừa tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đại tá Trần Minh Tiến chia sẻ: Năm 2021 là một năm rất đặc biệt, đặc biệt hơn nữa đối với ngành công an khi có những gia đình cả vợ và chồng đều làm trong ngành mà nhiều tháng không gặp nhau. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng luôn ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với hơn 76.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Toàn lực lượng đã chung tay đóng góp, vận động các nhà vườn, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào TP.HCM và các tỉnh vùng dịch trên 2.600 tấn nông sản, rau củ. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý 91 vụ/121 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch.





Sau khi nghe các nhà báo trao đổi, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng công an với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin, Giám đốc Công an Lâm Đồng thừa nhận có một số vụ việc, một số nơi chưa có sự tương tác, phối hợp tốt với các phóng viên, cơ quan báo chí. Ông Tiến mong các nhà báo khi phát hiện trường hợp cán bộ, chiến sĩ công an nào có hành vi tiêu cực, sai phạm trong thực thi nhiệm vụ hãy gọi điện cho ông hoặc Ban giám đốc Công an Lâm Đồng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm theo đúng quy định của ngành. “Tôi sẵn sàng nghe điện thoại của các nhà báo, phóng viên bất cứ lúc nào, dù là 2,3 giờ sáng”. Ông Tiến khẳng định.

Theo ông Tiến, với các vụ trọng án nổi cộm, sau khi kết thúc điều tra, Công an Lâm Đồng sẽ tổ chức họp báo thông tin đến các cơ quan báo chí để tuyên truyền phòng chống tội phạm, đồng thời hiểu rõ bản chất vụ việc, sự hy sinh vất vả và chiến công của lực lượng công an. Mong có thêm nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Lâm Đồng được các cơ quan báo chí phản ánh.