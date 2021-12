Giám đốc Công an TP.Hà Nội thông tin vụ Vimedimex trúng đấu giá đất H.Đông Anh

Tiếp nhận câu hỏi của phóng viên, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết đến nay, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu giá đất. Đồng thời khởi tố 8 bị can, thuộc 3 nhóm đối tượng: tham gia đấu giá, công ty tư vấn thẩm định giá, Ban quản lý của H.Đông Anh.

“Công an TP.Hà Nội sẽ điều tra hết sức quyết liệt, quyết tâm, triệt để, nghiêm túc. Sẽ mở rộng hết cỡ để đi đến cùng vấn đề, bản chất ra sao? Đây là vụ án đầu tiên thuộc loại hình này. Sau khi kết thúc điều tra, Công an TP.Hà Nội sẽ cho tổng kết để có kiến nghị, đề xuất phòng ngừa, xử lý sai phạm tương tự”, trung tướng Nguyễn Hải Trung nói.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan (quê ở H.Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình) Chủ tịch HĐQT Công ty tập đoàn dược phẩm Vimedimex, tập đoàn mẹ của của thương hiệu bất động sản Vimefulland để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.





Theo kết luận của cơ quan công an, tháng 8.2020, Ban quản lý dự án H.Đông Anh (Hà Nội) tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 ha ở xã Cổ Dương. Khu đất này được Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định có giá trị khoảng 500 tỉ đồng. Tuy nhiên, bị can Loan đã thông đồng với một số đối tượng để "hạ giá trị" khu đất xuống còn 300 tỉ đồng.

Sau đó, hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên. Bà Loan đã lập nhiều công ty cùng tham gia đấu giá khu đất này, sau đó một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán với khu đất trên với giá từ 80 triệu đến hàng trăm triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Công an TP.Hà Nội cũng khởi tố, bắt tạm giam Vương Thị Thu Thủy, cán bộ Ban Quản lý dự án H.Đông Anh; Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội; Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng cùng là thẩm định viên của Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội cùng 3 bị can khác thuộc các công ty kinh doanh bất động sản về cùng hành vi trên.