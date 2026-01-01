Giám đốc đại học, hiệu trưởng không thay đổi trong giai đoạn 'chuyển tiếp'

Ngày 31.12.2025, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh hướng dẫn về công tác nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là trường đại học), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là trường nghề) công lập.

Theo đó, giám đốc đại học, hiệu trưởng vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của mình trong giai đoạn chuyển tiếp.



PGS Huỳnh Quyết Thắng nhận quyết định công nhận Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ lãnh đạo Bộ GD-ĐT ẢNH: MAI CHI

Theo Bộ GD-ĐT, cả luật Giáo dục đại học và luật Giáo dục nghề nghiệp mới được Quốc hội thông qua đều không còn mô hình quản trị có hội đồng trường trong các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Cả 2 luật đều có quy định chuyển tiếp, cho phép trường đại học trong thời gian 3 tháng, còn trường nghề trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 1.1, hội đồng trường bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho hiệu trưởng.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã báo cáo trực tiếp và xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên về việc triển khai yêu cầu "bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập" của Nghị quyết 71. Trong khi chờ có hướng dẫn tiếp theo, Bộ GD-ĐT lưu ý các trường đại học, trường nghề 3 nội dung:

Đối với chủ tịch hội đồng đại học, hội đồng trường đang là bí thư hoặc phó bí thư phụ trách đảng bộ thì thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tuân thủ quy định của Đảng.

Đối với giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách đại học/trường, phó giám đốc, phó hiệu trưởng thì tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp có quyết định mới; thực hiện đúng quy định của luật Giáo dục đại học và luật Giáo dục nghề nghiệp.

Đối với chủ tịch hội đồng trường nhưng không phải là bí thư, phó chủ tịch hội đồng trường và các trường hợp khác thì giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng phụ trách báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để bố trí vị trí công tác phù hợp.

Bộ GD-ĐT cũng có công văn gửi các đại học và trường thuộc bộ này quản lý với 3 nội như trên. Riêng nội dung thứ 3, Bộ GD-ĐT yêu cầu thời hạn xử lý là trước ngày 10.1.