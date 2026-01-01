Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Giám đốc đại học, hiệu trưởng không thay đổi trong giai đoạn 'chuyển tiếp'

Quý Hiên
Quý Hiên
01/01/2026 19:07 GMT+7

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, hiệu trưởng trường nghề vẫn tiếp tục thực hiện chức trách trong khi chờ hướng dẫn mới.

Ngày 31.12.2025, Bộ GD-ĐT đã có công văn gửi bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND cấp tỉnh hướng dẫn về công tác nhân sự của các cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi chung là trường đại học), các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là trường nghề) công lập. 

Theo đó, giám đốc đại học, hiệu trưởng vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của mình trong giai đoạn chuyển tiếp.

Giám đốc đại học, hiệu trưởng vẫn yên vị trong giai đoạn 'chuyển tiếp' - Ảnh 1.

PGS Huỳnh Quyết Thắng nhận quyết định công nhận Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030 từ lãnh đạo Bộ GD-ĐT

ẢNH: MAI CHI

Theo Bộ GD-ĐT, cả luật Giáo dục đại học và luật Giáo dục nghề nghiệp mới được Quốc hội thông qua đều không còn mô hình quản trị có hội đồng trường trong các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Cả 2 luật đều có quy định chuyển tiếp, cho phép trường đại học trong thời gian 3 tháng, còn trường nghề trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 1.1, hội đồng trường bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho hiệu trưởng.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đã báo cáo trực tiếp và xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên về việc triển khai yêu cầu "bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập" của Nghị quyết 71. Trong khi chờ có hướng dẫn tiếp theo, Bộ GD-ĐT lưu ý các trường đại học, trường nghề 3 nội dung:

Đối với chủ tịch hội đồng đại học, hội đồng trường đang là bí thư hoặc phó bí thư phụ trách đảng bộ thì thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tuân thủ quy định của Đảng.

Đối với giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng hoặc phụ trách đại học/trường, phó giám đốc, phó hiệu trưởng thì tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền cho đến khi cơ quan quản lý trực tiếp có quyết định mới; thực hiện đúng quy định của luật Giáo dục đại học và luật Giáo dục nghề nghiệp.

Đối với chủ tịch hội đồng trường nhưng không phải là bí thư, phó chủ tịch hội đồng trường và các trường hợp khác thì giám đốc, hiệu trưởng, quyền giám đốc, quyền hiệu trưởng phụ trách báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp để bố trí vị trí công tác phù hợp.

Bộ GD-ĐT cũng có công văn gửi các đại học và trường thuộc bộ này quản lý với 3 nội như trên. Riêng nội dung thứ 3, Bộ GD-ĐT yêu cầu thời hạn xử lý là trước ngày 10.1.

Tin liên quan

Bỏ hội đồng trường, có điều chỉnh nhiệm kỳ hiệu trưởng?

Bỏ hội đồng trường, có điều chỉnh nhiệm kỳ hiệu trưởng?

Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về báo cáo thẩm tra các dự án luật trong lĩnh vực giáo dục, các vấn đề sắp xếp nhân sự trong trường ĐH công lập khi không còn hội đồng trường, đào tạo cao đẳng trong trường đại học… nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Khám phá thêm chủ đề

công tác nhân sự Luật Giáo dục đại học Luật Giáo dục nghề nghiệp người đứng đầu trường đại học giai đoạn chuyển tiếp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận