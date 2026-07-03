Giám đốc DN Solutions Vietnam: Thời điểm đầu tư của doanh nghiệp gia công cắt gọt

ẢNH: DN SOLUTIONS VIETNAM

Theo ông Lee Chang-min, Giám đốc DN Solutions Vietnam, Việt Nam đang trong thời điểm bước ngoặt để bứt phá, khi không còn là một trung tâm gia công sản xuất đơn thuần mà đã trở thành một trong những động lực quan trọng của công nghệ tiên tiến và đổi mới trong lĩnh vực di động (mobility).

"Việt Nam đã chứng minh năng lực trong thiết kế ô tô và sản xuất linh kiện hàng không, đang mở ra kỷ nguyên phát triển đường sắt cao tốc, đồng thời từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm chiến lược của thị trường đóng gói và kiểm thử (OSAT) bán dẫn toàn cầu", ông Lee chia sẻ tại Triển lãm Quốc tế lần thứ 22 về Cơ khí Chính xác và Sản xuất Chế tạo – MTA Vietnam 2026, khai mạc hôm 1.7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ, TP.HCM.

ẢNH: DN SOLUTIONS VIETNAM

Ông Lee cho rằng những doanh nghiệp gia công cắt gọt đang ở trung tâm của sự thay đổi này và DN Solutions mong muốn trở thành đối tác đồng hành trên hành trình phát triển đó.

Cơ hội và chiếc chìa khóa

Nhấn mạnh cơ hội từ 4 động lực tăng trưởng, gồm xe điện, Khu Công nghệ cao Hàng không tại Đà Nẵng, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam và ngành bán dẫn, ông Lee nêu điểm chung là yêu cầu về "độ chính xác" (precision). Đây được cho là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp gia công trong thời gian tới.

ẢNH: DN SOLUTIONS VIETNAM

Để giải quyết bài toán áp lực từ độ chính xác, thời gian giao hàng và năng suất sản xuất., DN Solutions đưa ra "chìa khóa" là việc tích hợp các công đoạn gia công. Nói một cách đơn giản, đó là hoàn thành nhiều công đoạn hơn chỉ với một lần gá đặt (setup). "Cuối cùng, để đồng thời nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian giao hàng và cải thiện năng suất, giải pháp nằm ở việc ứng dụng các trung tâm gia công đa nhiệm và máy gia công đa trục hiệu suất cao. Nếu kết hợp thêm tự động hóa, đó sẽ là giải pháp lý tưởng, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh một cách toàn diện", theo ông Lee.

Nâng cấp năng lực sản xuất

Ngành công nghiệp đóng gói bán dẫn được xem là khác biệt hoàn toàn so với gia công cắt gọt thông thường, nhưng các doanh nghiệp gia công cắt gọt vẫn có cơ hội tham gia vào thị trường này. Theo ông Lee, điểm mấu chốt là mức độ yêu cầu về độ chính xác, độ ổn định và kiểm soát sai số ở cấp độ vi mô cao hơn rất nhiều so với các ngành cơ khí truyền thống.

ẢNH: DN SOLUTIONS VIETNAM

"Gia công chính xác trong lĩnh vực hậu công đoạn bán dẫn (back-end) yêu cầu những giải pháp đã được kiểm chứng, với mức độ ổn định, độ chính xác và khả năng kiểm soát sai số ở cấp độ cực cao. Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng những yêu cầu khắt khe đó, nhằm đảm bảo độ chính xác ở mức nanomet (sub-micron) một cách ổn định trong sản phẩm cuối cùng", ông Lee cho biết.

Theo ông, DN Solutions hiện cung cấp các dòng sản phẩm chuyên dụng như DNM series, T4000HS và Mynx II series, được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chuỗi giá trị trong công đoạn đóng gói bán dẫn hậu công đoạn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe.

ẢNH: DN SOLUTIONS VIETNAM

Ông Lee cho rằng đây chính là thời điểm sớm nhất và tốt nhất để đầu tư nâng cấp năng lực sản xuất. "Sự hiện diện không chỉ đơn thuần là việc một nhà máy được xây dựng, mà còn đồng nghĩa với việc hình thành một hệ sinh thái gồm hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh xung quanh. Ai là người mở được cánh cửa đó trước, người đó sẽ nắm giữ quyền chủ động trong 10 năm tới của chuỗi giá trị", ông chỉ ra cơ hội. Theo ông, các doanh nghiệp gia công cắt gọt nào chủ động trang bị trước hệ thống thiết bị phù hợp và tham gia thị trường sớm sẽ là những đơn vị tiên phong đạt được "tư cách" tham gia chuỗi giá trị này.