Kinh tế

Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank được vinh danh tại WFIS 2026

Nguồn: Vietcombank
22/05/2026 10:53 GMT+7

bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối bán lẻ, thành viên Ban Điều hành Vietcombank đã được vinh danh ở hạng mục "Retail Banker of the Year".

Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà Đoàn Hồng Nhung trong việc dẫn dắt chiến lược chuyển đổi số bán lẻ, thúc đẩy đổi mới mô hình kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là dấu ấn cho vai trò tiên phong của Vietcombank trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank phát biểu tại lễ trao giải

Theo định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động bán lẻ được xác định là một trong những trụ cột trọng tâm của Vietcombank. Thời gian qua, Khối Bán lẻ đã đẩy mạnh chuyển đổi từ mô hình ngân hàng truyền thống sang hệ sinh thái tài chính số hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm. Ngân hàng tập trung tái thiết kế hành trình khách hàng, ứng dụng dữ liệu lớn và AI để phát triển các giải pháp tài chính toàn diện, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm trên nền tảng số.

Giai đoạn 2023 - 2025, hoạt động bán lẻ đóng góp khoảng 50% thu nhập thuần chung của ngân hàng. Số lượng khách hàng thường xuyên sử dụng kênh số đạt gần 20 triệu, với tốc độ tăng trưởng trung bình 25% mỗi năm.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Đoàn Hồng Nhung cho biết giải thưởng là sự ghi nhận dành cho toàn thể đội ngũ bán lẻ Vietcombank, đồng thời khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ để đồng hành cùng khách hàng trong kỷ nguyên số.


Vietcombank Giám đốc Khối bán lẻ Vietcombank được vinh danh tại WFIS 2026 Hội nghị Đổi mới tài chính thế giới WFIS 2026 Retail Banker of the Year
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
