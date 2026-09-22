Giám đốc Sở Y tế Cà Mau thôi chức theo nguyện vọng cá nhân

Ngày 22.9, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh này về công tác cán bộ tại Sở Y tế. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Chí Thanh (thứ 2, từ trái qua) nhận quyết định thôi giữ chức Giám đốc Sở Y tế Cà Mau theo nguyện vọng cá nhân ẢNH: CTV

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Cà Mau công bố quyết định của ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, về việc cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Y tế, thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đối với ông Nguyễn Chí Thanh theo nguyện vọng cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc Sở Y tế rà soát, phân công, bố trí công tác đối với ông Nguyễn Chí Thanh đảm bảo quy định và chỉ đạo của cấp thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng ký quyết định giao quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau đối với ông Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế, cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới. Thời gian giao quyền tối đa là 12 tháng kể từ ngày quyết định giao quyền.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng quyết định cho ông Trần Quang Khóa, Phó giám đốc Sở Y tế, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1.10.2026.

Ông Nguyễn Chí Thanh (54 tuổi, quê quán xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau), có trình độ chuyên môn là bác sĩ chuyên khoa II, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, ông Thanh từng giữ chức vụ quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu (cũ) trước khi các đơn vị hành chính được kiện toàn, sắp xếp lại.