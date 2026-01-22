Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ yêu cầu triển khai ngay Đề án ghép thận

Chiều 22.1, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị công tác bệnh viện năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời nhận Quyết định số 208/QĐ-BYT (ngày 21.1.2026) của Bộ Y tế chính thức công nhận bệnh viện là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất, hiện thực hóa đề án ghép thận đã được ấp ủ bấy lâu của ngành y tế Cần Thơ.

Bộ Y tế vừa chính thức công nhận Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não ẢNH: KĐ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cho biết, năm 2025 trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ y tế, chuyển đổi số, tự chủ tài chính và sự hài lòng của người dân ngày càng cao, tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện đã có những nỗ lực vượt bậc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả chuyên môn ghi nhận nhiều con số ấn tượng, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong công tác khám chữa bệnh. Cụ thể, khám ngoại trú đạt 51.049 lượt, tăng 10,4% so với năm 2024. Điều trị nội trú đạt 50.527 lượt, tăng tới 26,5% so với năm 2024.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ khẩn trương triển khai Đề án ghép thận ẢNH: KĐ

Đặc biệt, năm 2025 được xem là năm của chuyển đổi số mạnh mẽ tại bệnh viện. Nổi bật là việc Bộ Y tế đã thống nhất hồ sơ công bố bệnh án điện tử vào ngày 19.9.2025. Bệnh viện cũng đã triển khai thành công việc đặt lịch khám trực tuyến qua ứng dụng Medpro và hệ thống Kiosk thông minh, giúp rút ngắn đáng kể quy trình khám bệnh thường quy.

Hiện nay, với quy mô 800 giường bệnh cùng hơn 960 viên chức, người lao động, bệnh viện tiếp tục duy trì tốt các hoạt động mũi nhọn như lọc máu định kỳ, cấp phát thuốc ARV và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Năm 2026, bệnh viện đặt trọng tâm vào việc ổn định cơ cấu tổ chức, rà soát toàn diện các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) và ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách để ổn định hoạt động. Tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ đã giao nhiệm vụ và yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ thực hiện quyết liệt ngay trong quý 1 năm 2026. Trong đó trọng điểm là triển khai Đề án ghép thận. Ngay sau khi Bộ Y tế phê duyệt đề án ghép thận, với sự hỗ trợ từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh viện cần lên kế hoạch thành lập vận hành ê kíp ghép tạng, thành lập chi hội của hội vận động ghép tạng bộ phận cơ thể người tại Cần Thơ, do Phó giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga là Chi hội trưởng.

Lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ và Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã trao thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc ẢNH: KĐ

Bên cạnh đó, cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, phải có kế hoạch đào tạo chi tiết. Mục tiêu là hơn 60% trưởng các khoa phòng phải có trình độ chuyên khoa 2 hoặc tiến sĩ; hơn 50% bác sĩ điều trị phải có trình độ chuyên khoa 1. Song song đó, có kế hoạch để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, nhất là mổ tim hở, đảm bảo cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bệnh tim trong vùng. Đồng thời, cần đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy CT chụp mạch não để đảm bảo năng lực cấp cứu các ca bệnh nguy kịch.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng lưu ý Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cần quan tâm cải thiện thu nhập cho nhân viên, xây dựng văn hóa đoàn kết nội bộ và thái độ ứng xử chuẩn mực với người bệnh, tiếp nối và phát triển thương hiệu của đơn vị y tế đầu ngành thành phố.

Cũng tại hội nghị, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã trao thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc; trao giải Hội thi Điều dưỡng giỏi - thanh lịch; Hội thi Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện năm 2025...