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    Thời sự

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi nhận Huân chương Lao động hạng Ba

    Phạm Anh
    Phạm Anh
    Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, ghi nhận những đóng góp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

    Chiều 25.9, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi (xã Bờ Y), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi.

    Tại buổi lễ, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Văn Thanh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

    Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi nhận Huân chương Lao động hạng Ba- Ảnh 1.

    Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Văn Thanh

    ẢNH: ĐỨC THÀNH

    Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Văn Thanh.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Sâm cho biết đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận quá trình phấn đấu, tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những đóng góp của ông Võ Văn Thanh đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

    Ông Nguyễn Ngọc Sâm bày tỏ tin tưởng ông Võ Văn Thanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và tâm huyết, cùng tập thể lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và toàn ngành đoàn kết, đổi mới, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

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