Xe Thị trường

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995'

Hoàng Cường
Hoàng Cường
11/09/2025 08:30 GMT+7

Đó là nhận xét của ông Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế Mercedes-Benz khi được hỏi về thiết kế nội thất các mẫu xe mới của Audi, BMW.

Cuộc cạnh tranh giữa các hãng xe sang của Đức vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại Triển lãm IAA Mobility 2025 diễn ra tại Munich, Đức; cả Audi, BMW và Mercedes-Benz đều trình làng những mẫu mã đại diện cho ngôn ngữ thiết kế mới cùng không gian nội thất mới cho khách tham quan hình dung về các mẫu xe mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong khi Giám đốc điều hành của các hãng xe thường tránh bình luận trực tiếp về các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Giám đốc thiết kế Mercedes-Benz đã phá vỡ quy tắc này khi đưa ra một số nhận xét về thiết kế nội thất mới của Audi và BMW áp dụng trên mẫu Audi Concept C và BMW iX3.

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995' - Ảnh 1.

Ông Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế Mercedes-Benz cho rằng nội thất của mẫu Audi Concept C "trông như được thiết kế vào năm 1995"

Ảnh: Carscoop

Theo đó, trong cuộc nói chuyện với các cây viết của trang Top Gear bên thềm Triển lãm IAA Mobility 2025, ông Gorden Wagener người từng làm việc tại Tập đoàn Volkswagen trước khi chuyển sang Mercedes-Benz vào năm 1997, đã có những nhận định khắt khe với các mẫu xe của đối thủ.

Cụ thể, khi bàn về mẫu Audi Concept C, ông Gorden Wagener cho rằng nội thất của mẫu xe này "trông như được thiết kế vào năm 1995". Vị Giám đốc thiết kế của Mercedes-Benz cho rằng cabin của mẫu concept này "hơi quen thuộc và thiếu công nghệ".

Bên cạnh đó, dù tự nhận bản thân là người yêu thích phong cách thiết kế cơ học như đồng hồ analog nhưng ông Gorden Wagener vẫn vạch ra một ranh giới rõ ràng về tầm quan trọng của màn hình kỹ thuật số trên ô tô. "Bạn không thể bỏ qua màn hình. Khi bạn có một màn hình nhỏ, đồng nghĩa bạn đang ngồi trong một chiếc xe nhỏ. Với xu hướng hiện nay, việc quay lại với tất cả các nút bấm vật lý sẽ không hiệu quả", ông Gorden Wagener chia sẻ thêm. Ông tin rằng nhiều người dùng cần màn hình lớn, vì họ muốn tham chiếu trực quan trên màn hình hoặc xem phim và những thứ tương tự.

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995' - Ảnh 2.

Audi Concept C sở hữu nội thất tối giản với màn hình thông tin giải trí 10,4 inch có thể thu gọn và biến mất khi không sử dụng

Ảnh: Audi

Audi Concept C sở hữu nội thất tối giản với màn hình thông tin giải trí 10,4 inch có thể thu gọn và biến mất khi không sử dụng. Phiên bản sản xuất của mẫu xe thể thao thuần điện này dự kiến ra mắt vào năm 2027 và sẽ giữ lại khoảng 90% thiết kế của bản concept, đồng thời được định vị nằm giữa phân khúc của Audi TT và Audi R8 vốn đã ngừng sản xuất.

Tất nhiên, màn hình trên các mẫu xe Audi hiện tại lại là một câu chuyện khác. Ví dụ, Audi Q5 sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch, màn hình thông tin giải trí 14,5 inch và màn hình phụ 10,9 inch tùy chọn. Tuy nhiên, những màn hình này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch mới, bao phủ toàn bộ bảng điều khiển của Mercedes-Benz GLC EV hoàn toàn mới.

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995' - Ảnh 3.

Màn hình MBUX Hyperscreen 39,1 inch mới, bao phủ toàn bộ bảng điều khiển của Mercedes-Benz GLC EV hoàn toàn mới

Ảnh: Carscoop

Bên cạnh Audi Concept C, ông Gorden Wagener cũng có một số nhận định về thiết kế của mẫu BMW iX3 mới - mẫu xe đầu tiên được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse của thương hiệu BMW.

BMW iX3 mới được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC EV. Mẫu xe này sở hữu màn hình hiển thị đa thông tin bố trí ở chân kính chắn gió phía trước, kết hợp màn hình cảm ứng 17,9 inch phục vụ thông tin giải trí ở giữa bảng điều khiển. Ngoài ra, còn có tùy chọn màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió 3D. Có vẻ như Wagener cũng không mấy mặn mà với thiết kế này.

"Tôi không hiểu họ đang làm gì? Họ đã giới thiệu ý tưởng này từ vài năm trước với thông tin hiển thị ở phía dưới kính chắn gió. Phải nói là bản thân tôi không thích lắm vì nó quá xa nên khó quan sát. Mọi thứ sẽ trông nhỏ hơn nên gây mất tập trung, và bạn cần một thiết bị để vận hành vì nó quá xa để có thể chạm, nên phải lắp một màn hình cảm ứng vào đó, và họ đã làm vậy. Thực ra, đó là một giải pháp phức tạp vì bạn có thông tin ở nhiều cấp độ khác nhau, và tôi không nghĩ điều đó là trực quan", ông Gorden Wagener nhận xét.

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995' - Ảnh 4.

BMW iX3 mới sở hữu màn hình hiển thị đa thông tin bố trí ở chân kính chắn gió phía trước, kết hợp màn hình cảm ứng 17,9 inch

Ảnh: Carscoop

Theo Top Gear, những bình luận của ông Gorden Wagener rất sắc bén, nhưng chúng chỉ phản ánh một góc nhìn trong một lĩnh vực mà triết lý thiết kế của mỗi nhà sản xuất ô tô có sự khác biệt đáng kể. Bên cạnh GLC EV phiên bản thương mại, gian hàng của Mercedes-Benz tại Munich, Đức còn có sự góp mặt của mẫu Concept AMG GT XX. Mẫu xe này kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với màn hình thông tin giải trí 14 inch, chứng minh rằng ngay cả Mercedes cũng có thể hạn chế hơn về kích thước màn hình khi thiết kế các mẫu xe tập trung vào hiệu suất.

