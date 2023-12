Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau tử vong: Phát hiện thư tuyệt mệnh

Liên quan thông tin giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau tử vong, ngày 11.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện có thư tuyệt mệnh.

"Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công phát hiện nạn nhân có để lại thư, ngoài ra còn cho thấy có việc nối dây điện và trên người của nạn nhân có vết thương. Sáng 11.12, cơ quan công an cũng mời cán bộ của Điện lực TP.Cà Mau đến hiện trường. Nhận định ban đầu là nạn nhân tự tử", nguồn tin thông tin thêm nhưng cho biết chưa thể cung cấp nội dung bức thư tuyệt mệnh.

Trước đó, theo hình ảnh camera an ninh ghi lại được, khoảng 18 giờ 30 ngày 10.12, ông T.T.H (46 tuổi, giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau, thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau) vào cơ quan. Đến sáng 11.12, nhân viên vào phòng làm việc của ông T.T.H để quét dọn, phát hiện ông H. tử vong trong phòng. Ngay sau đó, vụ việc được báo đến cơ quan chức năng.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chủ quản của ông H. cũng như cơ quan công an vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức về vụ việc vì đang trong quá trình xác minh. Thi thể của ông H. đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự. Công an tỉnh Cà Mau vẫn đang xác minh nguyên nhân giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Cà Mau tử vong.