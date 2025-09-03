Giám đốc Y khoa IVF Phương Châu: 20 năm đồng hành với các gia đình tìm con

Người bác sĩ miệt mài nâng cao năng lực chuyên môn

Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học sinh sản tại Anh quốc và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Sản Phụ tại một bệnh viện danh tiếng, bác sĩ Minh Châu từng đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa tại một trong những bệnh viện công lập hàng đầu cả nước về sản phụ khoa, nơi bà có hơn một thập kỷ dẫn dắt, đào tạo và phát triển kỹ thuật IVF, mang lại tiếng cười trẻ thơ cho hàng nghìn cặp vợ chồng.

Những năm gần đây, khi y học sinh sản toàn cầu ngày càng hướng đến cá thể hóa điều trị, bác sĩ Minh Châu là một trong số ít đại diện từ Đông Nam Á thường xuyên được mời báo cáo tại các hội nghị quốc tế uy tín như ESHRE (châu Âu), ASRM (Hoa Kỳ) hay ASFP (Châu Á). Gần nhất, vào tháng 7.2025, nghiên cứu của bà về cá thể hóa hoàng thể trong chuyển phôi đã được chọn trình bày tại ESHRE Paris - một sự kiện quy tụ hơn 10.000 chuyên gia hỗ trợ sinh sản toàn cầu. Trước đó, bác sĩ Minh Châu cũng là thành viên hiếm hoi đến từ Việt Nam tham gia Hội đồng điều hành của Hiệp hội Bảo tồn Sinh sản châu Á (ASFP) - nơi bà đại diện cho tiếng nói chuyên môn của khu vực trong lĩnh vực bảo tồn khả năng làm cha mẹ ở bệnh nhân ung thư và các bệnh nền.

TS-BS Lê Thị Minh Châu - Giám đốc chuyên môn IVF (Trưởng IVF Phương Châu Sài Gòn)

Một bác sĩ - Một nhà nghiên cứu y học sinh sản

Điều đặc biệt ở TS-BS Lê Thị Minh Châu không chỉ nằm ở vai trò điều trị, mà còn ở dấu ấn học thuật trong giới khoa học.

Bà là tác giả và đồng tác giả của nhiều nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao, đăng tải trên các tạp chí y khoa hàng đầu thế giới. Trong đó nổi bật là nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên tại Việt Nam, mở ra hướng mới trong bảo tồn sinh sản cho bệnh nhân có nguy cơ mất chức năng buồng trứng.

Một công trình khác, đăng trên BMJ Open, do bác sĩ Minh Châu đồng chủ trì, đã chứng minh vai trò quyết định của nồng độ progesterone vào ngày chuyển phôi và hiệu quả của việc bổ sung hormone cá thể hóa đối với tỷ lệ thai lâm sàng. Những kết quả từ nghiên cứu này đang được viện dẫn trong nhiều khuyến cáo điều trị tại các trung tâm IVF lớn trên thế giới.

Bước tiến cùng Tập đoàn Y tế Phương Châu

Việc TS-BS Lê Thị Minh Châu đảm nhiệm vị trí Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phương Nam (IVF Phương Châu Sài Gòn) được xem là một bước đi chiến lược của Tập đoàn Y tế Phương Châu. Đây là một trong những hệ thống y tế tư nhân lớn, có uy tín lâu năm trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phía Nam.

Sự hợp tác này nằm trong định hướng phát triển lĩnh vực hỗ trợ sinh sản (ART - Assisted Reproductive Technology) của Phương Châu theo tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu và phác đồ điều trị cá thể hóa. Việc quy tụ các chuyên gia đầu ngành như bác sĩ Minh Châu được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa tỷ lệ thành công và mang đến những dịch vụ điều trị hiếm muộn chất lượng cao.

Quy trình công nghệ chuẩn quốc tế và hệ thống lab hiện đại là trợ thủ đắc lực cho bác sĩ điều trị hiếm muộn và hỗ trợ sinh sản

Bà chia sẻ, một trong những yếu tố then chốt để các phác đồ cá thể hóa thành công là sự hỗ trợ từ một hệ thống đồng bộ. Tại IVF Phương Châu Sài Gòn, bà có thể phối hợp trực tiếp và liền mạch với các chuyên khoa Sản - Phụ khoa, Nam khoa, và đặc biệt là Nhi - Sơ sinh. Sự kết nối này đảm bảo một chu trình chăm sóc toàn diện, từ lúc bắt đầu điều trị cho đến khi em bé chào đời khỏe mạnh, giúp bà đưa ra những quyết định y khoa chính xác và kịp thời nhất.

Hơn nữa, hệ thống phòng lab hiện đại bậc nhất Đông Nam Á cùng quy trình quốc tế JCI Enterprise và RTAC với công nghệ nuôi cấy phôi hiện đại là công cụ đắc lực, giúp bà hiện thực hóa các ý tưởng nghiên cứu và áp dụng những kỹ thuật phức tạp nhất, đảm bảo tỷ lệ thành công ở mức cao.

Triết lý "đồng hành từ tâm"

Dù ở vị trí nào, triết lý hành nghề của TS-BS Minh Châu vẫn không thay đổi. Bà không chỉ là người đưa ra phác đồ, mà còn là người bạn đồng hành thấu cảm cùng các gia đình trên chặng đường tìm kiếm con yêu.

Bà tâm niệm: "Thành công của một ca điều trị không chỉ là que thử thai hai vạch, mà là một em bé khỏe mạnh trong vòng tay cha mẹ. Để làm được điều đó, người bác sĩ không chỉ cần trí tuệ của một nhà khoa học mà còn cần cả trái tim của một người đồng hành".

Sự kết hợp giữa một chuyên gia đầu ngành luôn cập nhật kiến thức và một môi trường y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm đang mở ra nhiều hy vọng hơn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Việt Nam.