Giảm hàng chục triệu đồng học phí ngành sức khỏe, nhận hỗ trợ thế nào?

Nhiều ngành sức khỏe được giảm 70% học phí

Theo dự thảo do Bộ GD-ĐT công bố, danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được áp dụng ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, trung học nghề và sơ cấp.

Ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong giáo dục nghề nghiệp được xác định là những ngành, nghề mà trong quá trình đào tạo, người học phải trực tiếp thực hành các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, người học có mức độ, cường độ hoặc thời gian tiếp xúc đáng kể với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Trong lĩnh vực sức khỏe, các ngành có tên trong danh mục gồm: y sĩ đa khoa, dược học, kỹ thuật dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và kỹ thuật phục hồi chức năng.

Đáng chú ý, học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Chính sách này mở ra cơ hội giảm gánh nặng tài chính cho người học, nhất là những gia đình có điều kiện kinh tế còn hạn chế nhưng có nguyện vọng theo đuổi các ngành nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe.

Học sinh, sinh viên theo học các ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ẢNH: YẾN THi

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đang đào tạo những ngành thuộc danh mục nêu trên. Tại TP.HCM, có Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, Trường CĐ Viễn Đông, Trường CĐ Bách khoa Bách Việt... Ở khu vực phía bắc, một số cơ sở đào tạo gồm Trường CĐ Y tế Thái Bình, Trường CĐ Y tế Hà Đông, Trường CĐ Y Hà Nội, Trường CĐ Y tế Bạch Mai... Tại khu vực phía nam, các trường như CĐ Y tế Cần Thơ, CĐ Y tế Đồng Nai, CĐ Y tế Bình Dương... cũng đào tạo một số ngành thuộc lĩnh vực này.

Mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào học phí của từng trường. Vì vậy, thí sinh cần chủ động tìm hiểu mức học phí được công bố, các khoản thu khác và quy trình thực hiện chính sách tại trường dự định đăng ký.

Theo thông tin Trường CĐ Y tế Cần Thơ công bố, học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 22,2 triệu đồng/năm. Nếu được áp dụng mức giảm 70% trên toàn bộ khoản học phí thuộc diện hỗ trợ, sinh viên được giảm 15,54 triệu đồng, số tiền học phí còn lại khoảng 6,66 triệu đồng/năm.

Thủ tục và những lưu ý

Tại Trường CĐ Viễn Đông, tiến sĩ Phan Thị Lệ Thu, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết học phí các ngành thuộc khối sức khỏe hiện dao động khoảng 13-14 triệu đồng/học kỳ.

"Đối với chính sách giảm 70% học phí, sinh viên thuộc diện giảm 70% sẽ được hỗ trợ khoảng 9,8 triệu đồng, theo Nghị định 238", tiến sĩ Thu nói.

Theo đại diện nhà trường, sinh viên không phải đóng thêm các khoản chi phí phát sinh ngoài học phí. Về thủ tục nhận hỗ trợ, bà Thu cho biết trường đang triển khai hai phương án.

Phương án thứ nhất, sinh viên đóng đủ học phí trước, sau đó hoàn thiện hồ sơ tại địa phương để nhận khoản hỗ trợ theo quy định.

Phương án thứ hai, dành cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người học chỉ đóng phần học phí chênh lệch; phần còn lại được nhận hỗ trợ từ địa phương và nộp lại cho nhà trường.

Thạc sĩ Phạm Thanh Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, cho biết trường đang tuyển sinh và đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe nằm trong danh mục được giảm 70% học phí, gồm y sĩ đa khoa, dược, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật xét nghiệm y học.

Theo thạc sĩ Bình, học phí khối ngành sức khỏe tại trường là 13,25 triệu đồng/học kỳ. Với mức giảm 70%, sinh viên được hỗ trợ 9,275 triệu đồng mỗi học kỳ, tương đương 18,55 triệu đồng/năm. Số tiền học phí còn lại sinh viên phải đóng là 3,975 triệu đồng/học kỳ.

Đại diện trường cho biết, nếu được áp dụng thêm các chính sách học bổng khác, chi phí học tập của sinh viên có thể thấp hơn. Theo cách tính của trường, học phí sinh viên khối ngành sức khỏe phải đóng sau khi được giảm có thể vào khoảng 24 triệu đồng cho cả khóa học.

Tuy nhiên, thạc sĩ Bình lưu ý khoản giảm 70% theo Nghị định 238 chỉ áp dụng đối với học phí, không bao gồm lệ phí tuyển sinh, bảo hiểm, đồng phục hoặc các khoản dịch vụ, lệ phí khác. Theo thông tin nhà trường cung cấp, tổng chi phí của các khoản này tương đương khoảng 5-10% học phí cho cả khóa học.

Về thủ tục, sinh viên cần viết đơn theo hướng dẫn để nhà trường xác nhận, sau đó nộp hồ sơ về UBND xã, phường nơi đăng ký thường trú trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhập học và chờ thông báo kết quả của địa phương. Người học nên chủ động liên hệ nhà trường và địa phương để được hướng dẫn hồ sơ cụ thể, tránh bỏ lỡ thời hạn.

Ban hành kèm theo là tiêu chí xác định ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Các cơ quan đề xuất bổ sung các ngành, nghề đưa vào danh mục phải bảo đảm các tiêu chí quy định ĐỒ HỌA: YẾN THI



