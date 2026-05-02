Giảm hơn 13% giá sách giáo khoa từ năm học 2026 - 2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa có thông báo về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng sách giáo khoa trong năm học 2026 - 2027.

Thông báo nêu các cơ sở pháp lý như: Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22.8.2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 281/NQ-CP ngày 15.9.2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-TW; Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26.12.2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc; Quyết định số 185/QĐ-BGDĐT ngày 29.1.2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc;

Căn cứ Công văn số 1356/BGDĐT-GDPT ngày 24.3.2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo công tác phát hành sách giáo khoa.

Sách giáo khoa từ năm 2025 trở về trước tiếp tục được sử dụng

Ngoài các sách giáo khoa được in mới trong năm 2026, toàn bộ sách giáo khoa, sách bài tập đã được in từ năm 2025 trở về trước (trừ các tên sách thuộc danh mục sách giáo khoa đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026 được quy định tại mục 3) hiện đang lưu hành trong các nhà trường, thư viện, đơn vị phát hành, gia đình học sinh,… tiếp tục được sử dụng và tái sử dụng bình thường để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh.

Nội dung cập nhật, điều chỉnh trên hệ thống trực tuyến

Đối với một số sách giáo khoa có nội dung cập nhật, điều chỉnh theo địa giới hành chính mới và số liệu thống kê kinh tế - xã hội,...Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến.

Bạn đọc, giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục có thể truy cập, tra cứu và sử dụng miễn phí các bản sách giáo khoa đã được cập nhật tại địa chỉ: https://taphuan.nxbgd.vn

Danh mục sách giáo khoa đã được chỉnh sửa, phê duyệt năm 2026

Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12.9.2025, gồm: Lịch sử và Địa lý 4, Lịch sử và Địa lý 5, Lịch sử và Địa lý 6, Lịch sử và Địa lý 7, Lịch sử và Địa lý 8, Lịch sử và Địa lý 9, Lịch sử 10, Chuyên đề học tập Lịch sử 10, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10, Địa lý 12, Chuyên đề học tập Địa lý 12.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức in và phát hành các sách giáo khoa trong danh mục nêu trên trong năm 2026. Đối với các sách cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không tiếp tục phát hành. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh vẫn có thể sử dụng các bản sách này làm tài liệu tham khảo.

Giảm giá sách giáo khoa

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thực hiện cam kết nâng cao chất lượng sách, tiết giảm chi phí sản xuất, lưu thông để tiếp tục giảm giá sách giáo khoa, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh là đối tượng thụ hưởng trực tiếp. Giá sách giáo khoa năm học 2026 - 2027 từ lớp 1 đến lớp 12 đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá sách giáo khoa của năm học trước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn các cơ sở giáo dục, phụ huynh, học sinh và bạn đọc trên toàn quốc nắm rõ thông tin, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc tái sử dụng sách giáo khoa.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành giáo dục, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục trước ngày khai giảng năm học mới.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26.12.2025 phê duyệt bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc. Theo đó, bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là bộ sách giáo khoa được sử dụng thống nhất toàn quốc.

Lý giải về quyết định trên, Bộ GD-ĐT cho biết: Trên cơ sở nghiên cứu các bộ sách giáo khoa hiện hành và đối chiếu với các tiêu chí lựa chọn, Bộ GD-ĐT xác định bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" đáp ứng đầy đủ và nổi trội hơn cả.

So với 3 bộ sách được phát triển trong giai đoạn xã hội hóa sách giáo khoa, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" là bộ sách có nhiều nhất sách giáo khoa của các môn học/hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp (tiểu học, THCS, THPT) được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đây cũng là bộ sách được lựa chọn nhiều nhất trong các bộ sách giáo khoa đã có. Do vậy, khi tổ chức thực hiện sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" sẽ gây xáo trộn ít nhất đến nhà trường, giáo viên và học sinh. Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" là tài sản thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, là đơn vị có đủ năng lực kỹ thuật, hệ thống kho vận và phân phối để bảo đảm cung ứng sách đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo.