Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Giám khảo Thanh Thanh, Hoa hậu Quế Anh chọn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Sơn Phạm
Sơn Phạm
20/11/2025 14:26 GMT+7

Vòng sơ khảo Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 khu vực miền Tây và TP.HCM vừa khép lại. Bên cạnh Hoa hậu Quế Anh cùng các thành viên khác, người đẹp Thanh Thanh - người có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi sắc đẹp cũng đảm nhận vai trò giám khảo.

Không chỉ đánh giá thí sinh, giám khảo Thanh Thanh còn phỏng vấn các thí sinh bằng tiếng Anh. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng phản xạ và kỹ năng giao tiếp.

Giám khảo Thanh Thanh, Hoa hậu Quế Anh chọn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam- Ảnh 1.

Giám khảo Thanh Thanh và Hoa hậu Quế Anh diện áo dài nền nã trên ghế nóng

Chia sẻ về vai trò của mình, giám khảo Thanh Thanh nói: "Biết tiếng Anh sẽ là một lợi thế lớn, giúp các bạn tự tin hơn khi trình bày ý tưởng, giao tiếp và chứng tỏ năng lực. Đây cũng là cách để tìm ra những gương mặt xinh đẹp, năng động, sẵn sàng hội nhập quốc tế".

Nhiều thí sinh cho biết phần phỏng vấn bằng tiếng Anh tuy khó nhưng cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, thử sức và tự tin thể hiện mình.

Giám khảo Thanh Thanh, Hoa hậu Quế Anh chọn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam- Ảnh 2.

Mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình", cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí sắc đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - giàu lòng nhân ái.

Giám khảo Thanh Thanh, Hoa hậu Quế Anh chọn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam- Ảnh 3.

Dự kiến đêm chung kết diễn ra ngày 28.12 tại Quảng trường công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng).

Khám phá thêm chủ đề

Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam cuộc thi hoa hậu Thanh Thanh Quế Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận