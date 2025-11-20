Giám khảo Thanh Thanh, Hoa hậu Quế Anh chọn Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Không chỉ đánh giá thí sinh, giám khảo Thanh Thanh còn phỏng vấn các thí sinh bằng tiếng Anh. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để thí sinh thể hiện sự tự tin, khả năng phản xạ và kỹ năng giao tiếp.

Giám khảo Thanh Thanh và Hoa hậu Quế Anh diện áo dài nền nã trên ghế nóng

Chia sẻ về vai trò của mình, giám khảo Thanh Thanh nói: "Biết tiếng Anh sẽ là một lợi thế lớn, giúp các bạn tự tin hơn khi trình bày ý tưởng, giao tiếp và chứng tỏ năng lực. Đây cũng là cách để tìm ra những gương mặt xinh đẹp, năng động, sẵn sàng hội nhập quốc tế".

Nhiều thí sinh cho biết phần phỏng vấn bằng tiếng Anh tuy khó nhưng cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, thử sức và tự tin thể hiện mình.

Mang thông điệp "Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình", cuộc thi nhằm tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu, với giá trị cốt lõi dựa trên các tiêu chí sắc đẹp - trí tuệ - bản lĩnh - giàu lòng nhân ái.

Dự kiến đêm chung kết diễn ra ngày 28.12 tại Quảng trường công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng).