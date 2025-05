Giam người nhập cư ở Guantanamo, Mỹ tốn bao nhiêu tiền?

Trong phiên điều trần ngày 19.5, ông Peters, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban An ninh Nội địa và Các vấn đề Chính phủ của Thượng viện Mỹ, đã chất vấn Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem về chi phí giam giữ người nhập cư ở vịnh Guantanamo với mức cao như trên, cao hơn nhiều so với mức 165 USD/ngày tại các cơ sở giam giữ người nhập cư ở Mỹ.

Những chiếc lều tạm mới dựng dành cho những người nhập cư bị giam giữ được nhìn thấy tại Căn cứ Hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba) ngày 21.2 Ảnh: Reuters

"Chúng ta đang chi 100.000 USD một ngày để giữ một người ở Guantanamo. Chúng ta giữ họ ở đó một thời gian, sau đó chúng ta đưa họ trở lại Mỹ, hoặc chúng ta có thể giữ họ ở đây với giá 165 USD/ngày. Tôi nghĩ điều đó thật vô lý", ông Peters nói.

Thượng nghị sĩ Peters cũng chất vấn tại sao những người bị giam giữ lại được đưa đến căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo của Cuba nhưng sau đó lại được đưa trở lại Mỹ bằng tiền của người nộp thuế.

Bộ trưởng Noem nói rằng bà không biết chi phí hằng ngày cho việc giam giữ những người nhập cư tại vịnh Guantanamo. Trong khi đó, phát ngôn viên DHS Tricia McLaughlin nhấn mạnh trong một tuyên bố: "Tổng thống Trump cam kết giữ an toàn cho người Mỹ".

Một quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, nói với Reuters rằng hiện có khoảng 70 người nhập cư đang bị giam giữ tại vịnh Guantanamo.

Nhà Trắng đã yêu cầu tăng đáng kể ngân sách cho việc thực thi luật nhập cư khi cố gắng đạt được mục tiêu trục xuất hàng loạt của Tổng thống Trump, theo Reuters. Chính quyền Trump đã yêu cầu Quốc hội Mỹ trong tháng này cấp thêm 44 tỉ USD cho DHS trong năm tài chính 2026, bắt đầu từ ngày 1.10.2025.