Giảm phí dịch vụ sân bay, vé giảm bao nhiêu?

Thông tư mới quy định nhiều chính sách giảm giá dịch vụ điều hành bay, cất cánh, hạ cánh tàu bay và các dịch vụ tại cảng hàng không, chính thức có hiệu lực từ 1.7. Đây là một trong những bước đi quan trọng từ phía cơ quan quản lý nhằm kích cầu thị trường hàng không, du lịch trong bối cảnh giá nhiên liệu bay liên tục biến động, đẩy giá vé máy bay tăng cao đúng mùa cao điểm.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục biến động, Việt Nam ban hành nhiều chính sách ưu đãi, giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực hàng không ẢNH: SG

Giảm nhiều chi phí hỗ trợ hãng bay

Theo chính sách mới, các chuyến bay đào tạo, huấn luyện phi công không kết hợp khai thác thương mại tại Việt Nam sẽ không phải trả tiền sử dụng dịch vụ điều hành bay đi, đến và cất cánh, hạ cánh tàu bay trong 36 tháng đầu kể từ ngày thực hiện chuyến bay đào tạo đầu tiên.

Đối với các hãng hàng không có tổng số tiền thanh toán dịch vụ hàng tháng lớn, chính sách giảm giá được áp dụng theo nhiều mức khác nhau.

Cụ thể, với các dịch vụ cung cấp cho chuyến bay quốc tế, hãng hàng không có hóa đơn thanh toán từ trên 125.000 USD đến dưới 250.000 USD được giảm 1,5%; từ 250.000 USD đến dưới 750.000 USD được giảm 2,5%; từ 750.000 USD đến dưới 1,5 triệu USD được giảm 3,5%; từ 1,5 triệu USD trở lên được giảm 5%.

Đối với chuyến bay nội địa, hãng hàng không có tổng hóa đơn thanh toán từ trên 5 tỉ đồng đến dưới 10 tỉ đồng được giảm 1,5%; từ 10 tỉ đồng đến dưới 15 tỉ đồng được giảm 2,5%; từ 15 tỉ đồng đến dưới 30 tỉ đồng được giảm 3,5%; từ 30 tỉ đồng trở lên được giảm 5%.

Thông tư cũng quy định ưu đãi lớn đối với các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không. Theo đó, các chuyến bay đầu tiên sẽ chỉ phải trả 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và điều hành bay đi, đến do Bộ Xây dựng quyết định trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên.

Đối với các đường bay quốc tế mới chưa có hãng khai thác thường lệ trong ít nhất 12 tháng trước đó, hãng hàng không khai thác sẽ được áp dụng mức giá bằng 50% mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh và điều hành bay.

Thời gian ưu đãi tại các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh là 12 tháng kể từ ngày khai thác chuyến bay đầu tiên.

Tại các cảng hàng không Cát Bi, Vinh, Cần Thơ, Liên Khương, Phú Bài, Buôn Ma Thuột, Vân Đồn, Thọ Xuân, Đồng Hới, Tuy Hòa, Chu Lai, Pleiku, Phù Cát, Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá, thời gian áp dụng ưu đãi là 24 tháng.

Đối với các chuyến bay thường lệ được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển sang cảng hàng không khác nhằm phát triển thị trường vận chuyển hàng không, mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay được áp dụng bằng 90% mức quy định trong thời hạn 24 tháng.

Ngoài ra, nhiều trường hợp được giảm giá đặc biệt như: trực thăng, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc tàu bay phải hạ cánh ngoài kế hoạch vì lý do thời tiết, kỹ thuật, cấp cứu hành khách, khủng bố, chiến tranh hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được thu bằng 50% mức giá quy định.

Đối với các chuyến bay đào tạo huấn luyện phi công không kết hợp khai thác thương mại, mức thu chỉ bằng 30% mức giá thông thường.

Trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi khi sử dụng dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không được áp dụng mức giá bằng 50% mức quy định, áp dụng từ 1.7 ẢNH: VNA

Vé cho trẻ em giảm được bao nhiêu?

Đáng chú ý, theo Thông tư mới ban hành, trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi khi sử dụng dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không được áp dụng mức giá bằng 50% mức quy định.

Dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hay còn gọi "lệ phí sân bay" thường được các hãng hàng không thu hộ và cấu thành trực tiếp trong tổng giá vé hiển thị.

Cụ thể, áp dụng mức ưu đãi mới thì phí phục vụ cho trẻ em từ 2 - 12 tuổi tại các sân bay nhóm A (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc, Liên Khương...) sẽ giảm từ 100.000 đồng xuống còn 50.000 đồng; sân bay nhóm B (Thọ Xuân, Đồng Hới, Chu Lai, Tuy Hòa, Pleiku, Phù Cát) giảm từ 80.000 đồng xuống 40.000 đồng; sân bay nhóm C (Côn Đảo, Điện Biên, Cà Mau, Rạch Giá) từ 60.000 đồng giảm còn 30.000 đồng.

Bên cạnh đó, phí soi chiếu an ninh (khoảng 20.000 đồng/người lớn) cũng được giảm 50% cho trẻ em, tức giảm thêm được 10.000 đồng.

Tổng cộng ở chặng bay nội địa, một chiếc vé của trẻ em sẽ rẻ hơn vé người lớn cố định từ 40.000 - 60.000 đồng/chặng.

Đối với chặng bay quốc tế (khởi hành từ Việt Nam), phí phục vụ tại nhà ga quốc tế cao hơn rất nhiều và được tính bằng USD (quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá tại thời điểm xuất vé).

Đơn cử, tại các sân bay lớn (Nội Bài, Tân Sơn Nhất), phí người lớn khoảng 25 USD - trẻ em giảm 50% là còn 12,5 USD, tiết kiệm được khoảng 312.000 đồng/vé.

Tại các sân bay khác, phí người lớn dao động từ 8 - 20 USD tùy sân bay. Vé trẻ em sau giảm tiết kiệm được từ 100.000 - 250.000 đồng/vé.

Bên cạnh khoản giảm phí sân bay cố định do Nhà nước quy định ở trên, bản thân một số hãng hàng không cũng có chính sách giá vé gốc riêng cho trẻ em, như: Vietnam Airlines/Bamboo Airways áp dụng giá vé cho trẻ em bằng 75% giá vé người lớn.

Nghĩa là, nếu bay các hãng này, tổng số tiền giảm được cho một chiếc vé trẻ em sẽ giảm rõ rệt hơn.

Phụ huynh lưu ý mức giảm 50% này không bao gồm các dịch vụ giá trị gia tăng hoặc dịch vụ thương mại khác tại sân bay như: dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, mua sắm tại cửa hàng miễn thuế, hoặc dịch vụ sử dụng Phòng chờ hạng thương gia - Business Lounge...