Giám sát bữa ăn bán trú qua điện thoại

Thí điểm lắp camera AI giám sát bữa ăn bán trú

Khác với phương thức quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy trước đây, HanoiCheck hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường, kết nối nhà trường, cơ quan quản lý và phụ huynh trên cùng một nền tảng.

Hệ thống gồm 5 hợp phần chính: hồ sơ dinh dưỡng điện tử của học sinh; quản lý nhà cung cấp thực phẩm và suất ăn gắn với truy xuất nguồn gốc; kiểm soát an toàn thực phẩm bằng công nghệ số; ứng dụng dành cho phụ huynh; và hệ thống điều hành, giám sát theo thời gian thực.

Phụ huynh Hà Nội trực tiếp giám sát tổ chức bữa ăn bán trú (năm học trước) ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đáng chú ý, HanoiCheck ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ như mã QR, chữ ký số và camera AI để quản lý quy trình bếp ăn. Thành phố sẽ thí điểm lắp đặt camera AI tại 30 cơ sở giáo dục trước khi đánh giá, xem xét nhân rộng.

Thông qua ứng dụng có thể tải về trên điện thoại di động, phụ huynh có thể theo dõi thực đơn hằng ngày, tra cứu nguồn gốc thực phẩm và cập nhật thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú của con. Trong khi đó, cơ quan quản lý có thể theo dõi tình hình an toàn thực phẩm theo thời gian thực, kịp thời phát hiện bất thường và chỉ đạo xử lý.

Chị Thu Uyên, có con học tiểu học tại P.Thanh Xuân, mong muốn trường của con mình sẽ là một trong 30 trường được thực hiện thí điểm trong năm học tới. Theo chị, việc phụ huynh được giám sát các thông tin từ nguồn gốc thực phẩm đến thực đơn bữa ăn bán trú cùng một nền tảng với cơ quản lý và nhà trường sẽ khiến phụ huynh yên tâm hơn.

Chị Uyên và nhiều phụ huynh chia sẻ, lâu nay, phụ huynh đều có thể xem thực đơn của các con mỗi ngày. Tuy nhiên, việc công khai thực đơn chỉ là phần "ngọn" trong quy trình kiểm soát bữa ăn bán trú. Nguồn gốc thực phẩm thế nào, định lượng thực phẩm ra sao, có đảm bảo dinh dưỡng hay không, thì thực đơn không thể hiện được. Chưa kể, thực đơn một đằng nhưng thực tế bữa ăn một nẻo.

Do vậy, phụ huynh vẫn mong có một bộ tiêu chuẩn chung về định lượng dinh dưỡng theo từng độ tuổi để việc giám sát chất lượng suất ăn minh bạch và thống nhất.

Chị K.P, một phụ huynh có con học mầm non ở một xã ngoại thành Hà Nội, cho biết: "Khó có thể chỉ xem thực đơn mà yên tâm về bữa ăn của mình ở trường. Có hôm thực đơn ở lớp của con có món ngô xào thịt nạc nhưng tôi có việc đến trường đúng vào giờ ăn trưa của các cháu thì thấy thực tế chỉ có ngô xào, không hề có thịt. Nhà trường thì giải thích là lên thực đơn nhầm…!".

Chị H.K chia sẻ: "Trước đây mình làm trưởng ban phụ huynh của lớp, ban phụ huynh trường cũng thường xuyên mời, huy động phụ huynh các lớp tham gia kiểm tra giám sát ngẫu nhiên bữa ăn bán trú của các con nhưng cá nhân mình chưa lần nào tham gia, một là vì công việc, hai chủ yếu là mình thấy cũng chỉ là check phần ngọn, không ăn thua. Cứ nâng cao các tiêu chuẩn đối với nhà cung cấp, vi phạm thì xử lý thật nghiêm thì may ra, còn công tác kiểm tra giám sát định kỳ hay ngẫu nhiên cần có phương pháp, thiết bị, quy trình... là của cơ quan có thẩm quyền".

Tách bạch nhiệm vụ giáo dục và dịch vụ suất ăn

Thông tin tại hội nghị giám đốc sở GD-ĐT mới đây, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biêt, để nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, vừa qua, sở GD-ĐT tiếp tục tham mưu thành phố ban hành nghị quyết quy định hỗ trợ suất ăn bán trú, bình quân 40.000 đồng/ngày cho học sinh tiểu học vùng khó khăn và hỗ trợ 70% mức này cho các đối tượng còn lại trên toàn địa bàn.

Theo ông Hiền, để thực hiện tốt bữa ăn bán trú, đề án tách bạch nhiệm vụ chuyên môn và dịch vụ suất ăn. Nhà trường tập trung vào giảng dạy, tập trung vào công tác chuyên môn. Địa phương sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn cơ sở cung cấp dịch vụ về suất ăn bán trú, do các đơn vị chuyên nghiệp đảm nhiệm dưới sự giám sát chặt chẽ.

Cụ thể, năm học tới, Hà Nội giao UBND cấp xã, phường lên phương án tổ chức bữa ăn bán trú bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng cơ sở giáo dục (bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập), xác định rõ về tổng số học sinh ăn bán trú, mô hình tổ chức bữa ăn của từng cơ sở giáo dục và các nội dung khác liên quan. Việc hoàn thiện phương án tổ chức bữa ăn bán trú chậm nhất ngày 5.8.

UBND cấp xã phải thông báo công khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở cung cấp có nhu cầu tham gia cung cấp thực phẩm; thành lập hội đồng đánh giá hồ sơ; phê duyệt kết quả lựa chọn và thực hiện ký hợp đồng với cơ sở cung cấp theo đúng quy định, chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc thực hiện hợp đồng.

Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc đánh giá, lựa chọn, kết quả lựa chọn phải được công khai trên trang thông tin điện tử của xã, phường; công khai trên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thanh phố. Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công tác bán trú trên địa bàn.

Dù vậy, lãnh đạo các trường và phụ huynh cho rằng việc lựa chọn nhà cung cấp tập trung giúp tăng tính công khai nhưng không làm giảm trách nhiệm giám sát của nhà trường. Bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sở đã thành lập tổ công tác chuyên trách về bảo đảm an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026 - 2027. Đồng thời, các văn bản hướng dẫn cũng đã được gửi tới UBND các xã, phường để triển khai thống nhất tại từng cơ sở giáo dục.

Song song với việc phối hợp vận hành HanoiCheck, sở sẽ hướng dẫn các nhà trường xây dựng và công khai thực đơn trên hệ thống theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, đúng định mức, tạo điều kiện để phụ huynh theo dõi, giám sát. Công tác tập huấn, hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn và tham mưu cơ chế triển khai cũng sẽ được đẩy nhanh nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động đồng bộ, minh bạch và hiệu quả ngay từ đầu năm học mới.