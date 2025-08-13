Giám sát không phải để gây khó khăn

Tại báo cáo một số vấn đề lớn dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - giám sát QH Dương Thanh Bình cho biết về thẩm quyền giám sát, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban QH giám sát hoạt động, văn bản pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở T.Ư. HĐND, thường trực HĐND, ban của HĐND cấp tỉnh, xã tương ứng giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở cấp tỉnh, xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Về hoạt động giám sát chuyên đề của QH, HĐND, dự thảo luật sửa đổi theo hướng QH, HĐND không trực tiếp tổ chức đoàn giám sát chuyên đề. QH quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát và giao UBTVQH hoặc Hội đồng Dân tộc, ủy ban của QH thực hiện, báo cáo kết quả giám sát để QH xem xét, thảo luận tại kỳ họp và ra nghị quyết về giám sát chuyên đề.

Thảo luận sau đó, nhiều thành viên UBTVQH đề nghị làm rõ quy định QH, UBTVQH, cơ quan QH chỉ giám sát ở T.Ư, tránh hiểu các đoàn giám sát của QH, UBTVQH, không được về địa phương nắm bắt thực tiễn. Cùng đó, với đề xuất không tiếp tục duy trì hình thức giám sát chuyên đề của QH, nhiều thành viên UBTVQH cũng không đồng tình, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, giám sát chuyên đề của QH trước nay vẫn là nội dung giám sát tối cao rất điển hình và hiệu quả cần phải tiếp tục duy trì. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của QH.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh đề nghị quy định cụ thể hơn về thời hạn, chế tài đối với việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Theo bà Thanh, đây là một trong những tồn tại lớn khiến cho hoạt động giám sát không hiệu lực, không đảm bảo yêu cầu và hình thức.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị với giám sát chuyên đề của QH cần lấy thêm ý kiến của đại biểu QH. Theo Chủ tịch QH, việc giám sát chuyên đề của QH tới đây chỉ nên mỗi năm 1 lần, tập trung vào nội dung nào nóng, bức xúc nhất. UBTVQH, các cơ quan QH cần tăng cường giám sát, thường xuyên phát hiện, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh chính sách, pháp luật.

Chủ tịch QH cũng cho rằng hiện nay với chuyển đổi số, số hóa thì việc giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thuận lợi hơn vì đều có sẵn trong hệ thống. "Giám sát không cần phải đi những đoàn dềnh dang, rầm rộ, phải rất gọn nhẹ. Giám sát qua hệ thống văn bản có trong hệ thống chuyển đổi số, số hóa", Chủ tịch QH nêu rõ và nhấn mạnh: "Giám sát phải làm sao để chỉ ra cái mạnh, cái hạn chế để kịp thời khắc phục, không phải gây khó khăn cho bộ ngành, địa phương. Vậy mới là giám sát".



