Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giám sát không phải để gây khó khăn

Lê Hiệp
Lê Hiệp
13/08/2025 06:18 GMT+7

Chiều 12.8, tiếp tục phiên họp 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Hoạt động giám sát của Quốc hội (QH), HĐND (sửa đổi).

Tại báo cáo một số vấn đề lớn dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - giám sát QH Dương Thanh Bình cho biết về thẩm quyền giám sát, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban QH giám sát hoạt động, văn bản pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở T.Ư. HĐND, thường trực HĐND, ban của HĐND cấp tỉnh, xã tương ứng giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở cấp tỉnh, xã.

Giám sát không phải để gây khó khăn: Ý kiến từ ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Về hoạt động giám sát chuyên đề của QH, HĐND, dự thảo luật sửa đổi theo hướng QH, HĐND không trực tiếp tổ chức đoàn giám sát chuyên đề. QH quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát và giao UBTVQH hoặc Hội đồng Dân tộc, ủy ban của QH thực hiện, báo cáo kết quả giám sát để QH xem xét, thảo luận tại kỳ họp và ra nghị quyết về giám sát chuyên đề.

Thảo luận sau đó, nhiều thành viên UBTVQH đề nghị làm rõ quy định QH, UBTVQH, cơ quan QH chỉ giám sát ở T.Ư, tránh hiểu các đoàn giám sát của QH, UBTVQH, không được về địa phương nắm bắt thực tiễn. Cùng đó, với đề xuất không tiếp tục duy trì hình thức giám sát chuyên đề của QH, nhiều thành viên UBTVQH cũng không đồng tình, đề nghị cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, giám sát chuyên đề của QH trước nay vẫn là nội dung giám sát tối cao rất điển hình và hiệu quả cần phải tiếp tục duy trì. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của QH.

Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Thanh đề nghị quy định cụ thể hơn về thời hạn, chế tài đối với việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Theo bà Thanh, đây là một trong những tồn tại lớn khiến cho hoạt động giám sát không hiệu lực, không đảm bảo yêu cầu và hình thức.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đề nghị với giám sát chuyên đề của QH cần lấy thêm ý kiến của đại biểu QH. Theo Chủ tịch QH, việc giám sát chuyên đề của QH tới đây chỉ nên mỗi năm 1 lần, tập trung vào nội dung nào nóng, bức xúc nhất. UBTVQH, các cơ quan QH cần tăng cường giám sát, thường xuyên phát hiện, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh chính sách, pháp luật.

Chủ tịch QH cũng cho rằng hiện nay với chuyển đổi số, số hóa thì việc giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thuận lợi hơn vì đều có sẵn trong hệ thống. "Giám sát không cần phải đi những đoàn dềnh dang, rầm rộ, phải rất gọn nhẹ. Giám sát qua hệ thống văn bản có trong hệ thống chuyển đổi số, số hóa", Chủ tịch QH nêu rõ và nhấn mạnh: "Giám sát phải làm sao để chỉ ra cái mạnh, cái hạn chế để kịp thời khắc phục, không phải gây khó khăn cho bộ ngành, địa phương. Vậy mới là giám sát".


Tin liên quan

Giám sát, xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng trong quản lý ngân sách

Giám sát, xử lý nghiêm tiêu cực, tham nhũng trong quản lý ngân sách

Sáng 25.6, với đa số ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Ngân sách nhà nước.

Giám sát sáp nhập tỉnh, đường sắt cao tốc Bắc - Nam năm 2026

Kiến nghị Đoàn giám sát Quốc hội tháo gỡ vướng mắc về xử lý chất thải

Khám phá thêm chủ đề

Giám sát Dự án luật Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chính phủ HĐND Quốc hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận