Giảm thuế, lãi suất cho vay, tập trung cho tăng trưởng

Xét xử vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản trong tháng 6

Thông tin tại họp báo Chính phủ chiều 5.5, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết do tính chất phức tạp của vụ án Việt Á, Bộ Công an phấn đấu có kết luận điều tra trong quý 2/2023. Đối với vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), ông Xô cho hay: "Do tính chất phức tạp của vụ án nên phải 5 lần điều tra bổ sung, do đó, kéo dài từ 2019 đến nay. Ngày 14.4.2023, Viện KSND TP.Hà Nội đã ban hành cáo trạng với 7 bị can và sẽ đưa ra xét xử trong tháng 6".