Giảm trừ gia cảnh theo lương tối thiểu vùng?

Giá hàng hóa tăng vọt, mức giảm trừ gia cảnh đứng yên

Hôm qua (9.3), bà Kim Nga (Q.7, TP.HCM) tần ngần xem đi xem lại những món hàng sau khi đi chợ về bởi chỉ mua được ít món trong khi tiền vẫn như cũ. Nhẩm tính tại, bà hoảng hồn khi thấy các loại thịt heo đều tăng cao so với sau Tết Nguyên đán. Ví dụ, thịt nạc dăm lên 165.000 đồng/kg trong khi trước đó bà vẫn mua là 130.000 đồng/kg; thịt nạc xay là 125.000 đồng/kg tăng từ 95.000 - 100.000 đồng/kg; sườn non lên 270.000 đồng/kg khi trước đó chỉ khoảng 220.000 đồng/kg…

"Mỗi tuần tôi chỉ đi chợ một lần, hôm qua mới nhẩm lại thì bình quân thịt heo đã tăng khoảng 40.000 đồng/kg. Thịt heo tăng nên nhiều món ăn khác cũng lên theo. Chẳng hạn mua bánh cuốn thấy miếng chả cắt mỏng bằng nửa trước đây. Người bán nói do thịt heo tăng cao quá mà giá bán phần bánh cuốn không thể tăng nên phải cắt mỏng miếng chả lụa…", bà Nga kể.

Dù không so kè chi tiết giá cả như nhiều bà nội trợ khác nhưng đợt này chị Ngọc Hiền (Q.10, TP.HCM) cũng than thở phải siết chặt chi tiêu. Khi giảm trừ gia cảnh (GTGC) cho bản thân chị cùng một con vẫn còn đang học phổ thông thì chị vẫn còn phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ở bậc 2 là 10%/thu nhập chịu thuế. "Trước đây khi thu nhập cao hơn, mình phải đóng thuế TNCN ở mức 20% nhưng vẫn thấy không sao. Giờ thu nhập giảm mạnh, dù thuế TNCN cũng giảm xuống nhưng mỗi tháng cũng bị đóng gần cả triệu đồng khiến mình phải chi tiêu dè sẻn hơn. Thế mà thịt heo, rau củ… cũng đua nhau tăng càng phải tiết kiệm hơn", chị Ngọc Hiền cho hay.

Nhiều kiến nghị quy định giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế TNCN trên cơ sở lương tối thiểu vùng ẢNH: NHẬT THỊNH

Báo cáo từ Cục Thống kê chỉ rõ giá thịt heo tăng do thiếu hụt nguồn cung, giá ăn uống ngoài gia đình, giá nhà ở thuê và giá dịch vụ giao thông tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2 tăng 0,34% so với tháng 1; tăng 1,32% so với tháng 12. Bình quân hai tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,97%.

Đáng chú ý, giá cả nhiều mặt hàng liên tục tăng cao nhưng mức GTGC cho những người nộp thuế TNCN vẫn đứng yên từ năm 2020 đến nay. Theo quy định hiện hành, trong trường hợp CPI biến động trên 20% so với lần điều chỉnh GTGC gần nhất, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh cho phù hợp. Từ năm 2020 - 2024, cộng dồn thì mức tăng CPI vẫn chưa vượt ngưỡng 20%. Thậm chí đợi cộng thêm CPI năm 2025 thì khả năng vẫn chưa vượt ngưỡng 20% nhưng thực tế, hàng hóa thiết yếu đã tăng mạnh.

PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) nhận xét: Giá cả hàng hóa năm 2020 đến nay đã tăng cao và ai cũng nhìn thấy rõ điều đó. Chưa kể, mức tăng CPI 3% vào năm 2020 sẽ khác mức tăng 3% vào năm 2024 vì quy mô của nền kinh tế đã tăng lên rất nhiều. Như vậy thực tế có thể giá các hàng hóa trong đời sống hằng ngày của người dân đã tăng mạnh, vượt xa mức tăng chỉ số CPI được công bố. Quy định mức GTGC được neo theo chỉ số CPI của VN đã được chỉ ra rất lạc hậu, nên cần sửa nhanh mà không cần chờ sửa luật để đảm bảo đời sống của người nộp thuế trên mức trung bình.

Giảm trừ gia cảnh theo lương tối thiểu vùng

Quy định về GTGC dựa theo CPI đã được các tỉnh thành và bộ ngành góp ý nhiều lần vì lạc hậu, không phù hợp. Mới nhất, theo văn bản tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính xoay quanh đề nghị xây dựng dự án luật Thuế TNCN (thay thế), Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổng hợp từ ý kiến của bạn đọc, Bộ TT-TT (cũ), tỉnh Bắc Giang… kiến nghị cần quy định GTGC dựa theo lương cơ sở, lương tối thiểu theo vùng.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, quy định về GTGC hiện hành tiếp cận theo hướng cào bằng, không phân biệt vùng miền. Hơn nữa, giá cả hàng hóa ngày càng tăng, kéo theo chi phí sinh hoạt hằng ngày cũng tăng, do đó mức GTGC hiện tại quy định 11 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc không còn phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay. Tỉnh đề nghị nghiên cứu, xem xét một cách toàn diện, tổng thể quy định về GTGC để có mức giảm trừ phù hợp với điều kiện sinh hoạt thực tiễn theo từng vùng, miền trong cả nước. Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính sớm trình cấp có thẩm quyền sửa luật thuế TNCN (thay thế) bởi vì một số quy định hiện hành không còn phù hợp với nền kinh tế phát triển như hiện nay và luật Đất đai năm 2024 đã có hiệu lực từ tháng 8.2024.

Giá nhiều hàng hóa liên tục tăng cao trong khi mức GTGC cho người nộp thuế vẫn đứng yên ẢNH: NHẬT THỊNH

Tiếp thu ý kiến này, Bộ Tài chính cho biết việc xác định GTGC căn cứ vào nhiều yếu tố, trong đó mức lương tối thiểu vùng chỉ là một căn cứ tham chiếu. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu vùng không chỉ có ý nghĩa bù đắp trượt giá mà còn có ý nghĩa nâng cao đời sống người lao động phù hợp với sự tăng trưởng của nền kinh tế, phân biệt mức sống, chi phí của người lao động ở các vùng khác nhau. Bộ Tài chính cho hay tại dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật Thuế TNCN đã đặt ra vấn đề này. Nội dung sửa đổi chi tiết và đánh giá cụ thể sẽ được Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất khi luật được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Trước thông tin Bộ Tài chính xem xét mức GTGC dựa trên lương tối thiểu vùng, TS Nguyễn Ngọc Tú (Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) đồng tình vì nhiều năm qua, các tổ chức và giới chuyên gia đã đề xuất vấn đề này.

Ông Tú phân tích: Nếu dựa trên lương cơ sở để tính mức GTGC thì sẽ bị hạn chế vì lương được xác định theo vị trí việc làm, người có cấp vụ cao có mức lương cao. Điều này sẽ gây khó khăn khi tính ra mức GTGC. Do đó việc tính lương tối thiểu vùng là phù hợp nhất. Lương tối thiểu vùng hiện nay được chia ra thành 4 vùng, được điều chỉnh hằng năm. Dựa trên lương tối thiểu vùng sẽ đáp ứng được tình hình trượt giá hằng năm, phù hợp với quy mô phát triển kinh tế. Khi lương tối thiểu vùng tăng lên thì ngay tức thì mức GTGC cũng được điều chỉnh lên. Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2024, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng bình quân mỗi năm từ 5 - 6%. Nên quy định mức GTGC vào khoảng 4 - 5 lần lương tối thiểu vùng.

Quan sát năm 2013, thời điểm tăng mức GTGC lên 9 triệu đồng/người nộp thuế và 3,6 triệu đồng/người phụ thuộc. Lúc bấy giờ, lương tối thiểu vùng từ 1,65 - 2,35 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức GTGC tương ứng hơn 3,8 - 5,4 lần lương tối thiểu vùng. Đến năm 2020, mức GTGC điều chỉnh tăng lên 11 triệu đồng/người nộp thuế, còn người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng. Lúc này, lương tối thiểu vùng cũng dao động từ 3,07 - 4,42 triệu đồng, lúc này mức GTGC vào khoảng 2,4 - 3,5 lần lương tối thiểu… "Bản chất lương tăng thì mức GTGC phải tăng thì việc tăng lương mới có ý nghĩa đảm bảo cuộc sống của người làm công ăn lương", ông Nguyễn Ngọc Tú cho hay.

TS-LS Châu Huy Quang, luật sư điều hành của Hãng luật Rajah & Tann LCT Lawyers, cũng đánh giá đề xuất phân vùng đối với GTGC là hợp lý và có cơ sở để xem xét. Đầu tiên, nếu áp dụng mức GTGC chung cho tất cả các vùng miền là không hợp lý. Bởi lẽ, mỗi khu vực và vùng miền của VN có sự khác biệt rõ rệt về mức chi phí sinh hoạt và giá cả hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể, tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, mức chi phí và giá cả cao hơn so với các thành phố thuộc tỉnh khác, và hơn nhiều so với các khu vực nông thôn, miền núi. Bên cạnh đó, chính sách về mức lương tối thiểu cũng được phân vùng dựa theo nguyên lý trên, thì áp dụng tương tự đối với chính sách về GTGC sẽ tạo sự thống nhất chung trong xây dựng pháp luật.

Cấp bách sửa

Theo TS-LS Châu Huy Quang, vừa qua Quốc hội đã họp bàn, thống nhất và ban hành Nghị quyết 192/2025/QH15 bổ sung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của VN trong năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5 - 5%. Nếu đạt được mục tiêu kể trên, thì mức tăng của chỉ số CPI từ năm 2020 đến hết 2025 đã đạt mức 20% và theo quy định của luật Thuế TNCN, đó là lúc cần phải điều chỉnh mức GTGC.

Ở một góc độ khác, một số người có thể cho rằng việc kéo dài thời gian điều chỉnh GTGC thêm 1 năm nữa có thể không mang lại ảnh hưởng tiêu cực lớn đến đời sống người lao động. Tuy nhiên, điều này không đúng. Với tình hình lạm phát như hiện nay và dự kiến còn tiếp tục tăng thêm trong năm 2025, người lao động đã, đang và sẽ bị giảm thu nhập thực tế do mức GTGC không thay đổi từ năm 2020 đến nay. Chi phí sinh hoạt tăng lên, mức thuế phải đóng tăng lên, không chỉ khiến đời sống của người lao động gặp khó khăn, mà quan trọng hơn là ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của người lao động.

"Nên nhớ rằng người lao động là nền tảng của nền kinh tế, là lực lượng sản xuất chủ chốt. Do đó, nếu việc điều chỉnh GTGC được tiến hành sớm trong năm 2025 thì sẽ tạo sự phấn khởi và là động lực để người lao động hăng hái sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao hiệu suất lao động và hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế của nhà nước. Vì vậy, tôi cho rằng cần thiết phải ban hành nghị quyết điều chỉnh GTGC ngay trong năm 2025 để đáp ứng được mong mỏi của người lao động", TS-LS Châu Huy Quang nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tú cũng kiến nghị luật Thuế TNCN có nhiều vấn đề bất cập cần được sửa đổi tổng thể. Tuy nhiên nếu chờ đến kỳ họp tháng 5.2026 mới thông qua và năm 2027 mới có thể áp dụng thì quá chậm.

"Ngoài CPI từ năm 2020 đến nay liên tục tăng thì lương của người lao động tăng cao cũng là yếu tố cần xem xét để điều chỉnh mức GTGC ngay trong năm 2025. Việc tăng mức GTGC cũng là một trong những giải pháp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Người làm công ăn lương có thêm một khoản thu nhập để mua sắm cũng góp phần cho tăng trưởng kinh tế trên mức 8% theo kế hoạch đề ra", ông Nguyễn Ngọc Tú đánh giá.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, nhấn mạnh việc điều chỉnh mức GTGC hiện nay khá cấp bách. Thời điểm điều chỉnh không nên phụ thuộc vào một mốc quy định cứng nhắc mà cần dựa trên yêu cầu bức thiết của dư luận. Khi người lao động, các bộ, ngành, địa phương đã đồng loạt lên tiếng, Bộ Tài chính cần sớm đưa ra có phương án phù hợp và kịp thời. Trong khi chờ sửa đổi luật thì mức GTGC cần được tăng lên khoảng 15 - 18 triệu đồng/tháng như kiến nghị của các bộ ngành, địa phương gần đây.

Thừa nhận là bất cập thì cần sửa ngay Dự án Luật thuế TNCN (sửa đổi) được công bố dự kiến dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10.2025, thông qua vào tháng 5.2026. Tuy nhiên, những kiến nghị nâng mức GTGC, sửa đổi bậc thuế hay một số quy định không còn phù hợp trong luật Thuế TNCN đã được đề cập nhiều năm qua. Đây không phải là vấn đề mới hay khó hiểu. Đó là chưa kể kinh nghiệm của các nước cũng khá đầy đủ để có thể tham khảo. Nếu thật sự sửa luật thì cũng chỉ trong vòng 6 tháng là xong vì không phải là soạn thảo bộ luật mới. Quan trọng nhất là tư duy, là phương pháp của luật. Chính Bộ Tài chính cũng đã thừa nhận có những bất cập thì phải sửa ngay. Điều này là mong chờ của người nộp thuế, có ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu gia đình nên đáng ra phải ưu tiên thực hiện trước, sửa đổi sớm hơn chứ không phải chần chừ và kéo dài 3 - 4 năm. Việc ban hành, sửa đổi luật nên chọn phương án đơn giản, rõ ràng nhất. Ví dụ, trong mức GTGC thì chọn áp dụng theo lương tối thiểu vùng mà hằng năm Chính phủ đã công bố thì dễ thực hiện, theo sát thực tế đời sống người dân. LS Trương Thanh Đức (Giám đốc Công ty luật ANVI)