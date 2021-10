Giãn cách xã hội, bộ đội gặt lúa giúp dân

Nhiều xã phường ở Phú Yên vẫn còn giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 nên đã ảnh hưởng đến việc thu hoạch lúa của người dân.

Để kịp thời giúp dân, lực lượng quân đội và chính quyền địa phương đã vào cuộc. Về xã An Chấn, H.Tuy An vào thời điểm này, màu áo bộ đội nhuộm xanh cả cánh đồng. Người thì hối hả gặt lúa, người thì vác lúa chạy đua với thời gian vì mùa mưa lũ đã đến. Tổng cộng, có 80 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ huy quân sự H.Tuy An và dân quân tự vệ tại địa phương đã giúp dân thu hoạch 20,5 ha lúa chín.

Ông Nguyễn Ngọc Nhân, Phó giám đốc HTX nông nghiệp xã An Chấn, cho biết: “Đây là thời điểm thu hoạch lúa vụ hè thu nhưng toàn xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên bà con không thể chủ động thu hoạch. Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, việc thu hoạch lúa được đảm bảo theo thời gian”.





Vụ hè thu này, xã An Chấn gieo sạ 71 ha với 729 hộ sản xuất. Để kịp hoàn thành việc thu hoạch lúa cho nhân dân, chính quyền địa phương đã huy động thêm 5 máy gặt đập liên hợp, còn lực lượng giúp dân thì chia ra nhiều xứ đồng khác nhau.

Theo thượng tá Chu Thanh Quang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Tuy An, để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, tất cả cán bộ, chiến sĩ khi tham gia giúp dân đều được tiêm phòng vắc xin ít nhất một mũi và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. “Giúp dân là nhiệm vụ nên tất cả cán bộ, chiến sĩ được huy động sẽ cố gắng hoàn thành tốt”, thượng tá Quang nói.

Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), cho biết hiện xã An Chấn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 3 thôn bị phong tỏa nên người dân phải thực hiện nghiêm việc cách ly y tế theo quy định. Trong khi đó, ruộng lúa của người dân đã đến kỳ thu hoạch.

Ông Khoa chia sẻ: “Cũng nhờ lực lượng quân đội hỗ trợ nên việc thu hoạch lúa của người dân ở Phú Yên thuận lợi trong thời điểm các thôn bị phong tỏa, nhờ đó mà bà con yên tâm thực hiện việc phòng chống dịch”.