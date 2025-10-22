Gian hàng 'không người bán', đem lợi nhuận giúp trẻ em nghèo

Một góc nhỏ, nhiều điều lớn

Gian hàng do Đội thanh niên tình nguyện Trường ĐH Y dược Cần Thơ lập nên từ năm 2023, nhằm gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện và lan tỏa tinh thần nhân ái trong sinh viên. Nhờ sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên, mô hình nhanh chóng lan tỏa và duy trì cho đến nay.

Những món đồ nho nhỏ được bày bán trên kệ hàng ẢNH: DUY TÂN

Gian hàng nằm ở lối vào Khoa Kỹ thuật y học, Trường ĐH Y dược Cần Thơ. Tại đây, không có người trông coi, không có máy quay giám sát, nhưng tất cả đều diễn ra rất tự nhiên, bình thường. Sinh viên đến chọn mua món đồ mình thích rồi tự bỏ tiền vào hộp để sẵn.

Những mặt hàng như: móc khóa, chậu cây đá tí hon, sổ tay, dây đeo bảng tên… được sắp xếp ngay ngắn. Trên kệ, một chiếc hộp giấy nhỏ xinh đặt ngay ngắn, kèm tấm bảng hướng dẫn: "Bạn có thể chọn món mình thích, bỏ tiền vào hộp hoặc quét mã QR. Mọi khoản thu sẽ dành cho hoạt động thiện nguyện".

Gian hàng nhỏ nằm ở lối vào Khoa Kỹ thuật y học, Trường ĐH Y dược Cần Thơ ẢNH: DUY TÂN

Đặng Quốc Cường, sinh viên năm 5 ngành y khoa, Phó chủ nhiệm Đội Thanh niên tình nguyện, cho biết gian hàng ra đời với mong muốn tạo ra một không gian "nhỏ mà ấm", nơi mỗi sinh viên có thể đóng góp theo cách riêng.

"Mục tiêu của gian hàng là lan tỏa tinh thần thiện nguyện, san sẻ yêu thương và rèn luyện ý thức cộng đồng cho sinh viên, những y bác sĩ tương lai. Toàn bộ lợi nhuận từ gian hàng dùng để mua quà, dụng cụ học tập tặng cho học sinh nghèo, trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa", Cường nói.

Gian hàng không có người coi bán, thầy cô và sinh viên chọn mua đồ rồi tự bỏ tiền vào hộp hoặc quét mã QR thanh toán ẢNH: DUY TÂN

Đội Thanh niên tình nguyện Trường ĐH Y dược Cần Thơ hiện có hơn 100 thành viên, trong đó có 10 thành viên nòng cốt, đảm nhiệm mọi công việc từ lên ý tưởng, làm đồ handmade, kiểm tra hàng hóa đến dọn dẹp gian hàng mỗi ngày. Các bạn còn sáng tạo nhiều chủ đề theo mùa như: mùa mưa bán áo mưa; mùa Trung thu bày bán lồng đèn và giấy tự làm; mùa thi có thêm những món đồ "giải stress" như sổ tay động lực, móc khóa may mắn.

Nhiều sinh viên đến mua hàng với mong muốn được góp một phần nhỏ vào quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo

ẢNH: DUY TÂN

Cảm thấy hạnh phúc khi mua đồ ở gian hàng

Mỗi tháng, gian hàng đón hàng trăm lượt sinh viên đến mua hàng, đồng thời nhiều giảng viên cũng tham gia, góp thêm tấm lòng để duy trì hoạt động thiện nguyện này. Nhiều sinh viên cho biết, họ cảm thấy hạnh phúc khi được mua hàng ở đây, dù chỉ là những món đồ nhỏ.

Lồng đèn Trung thu được bán trên kệ hàng ẢNH: DUY TÂN

Võ Ngọc Thùy Duyên, sinh viên năm 2, Trường ĐH Y dược Cần Thơ chia sẻ: "Em học ở đây gần 2 năm, thấy tinh thần tự giác của mọi người rất cao. Ai đến mua cũng tự bỏ tiền, không cần nhắc. Điều em thích nhất là mỗi món đồ mình mua đều góp phần vào hoạt động thiện nguyện".

Trong khi đó, sinh viên Bùi Ánh Ngọc cho biết: "Em đến đây mua hàng không chỉ vì món đồ đó, mà còn vì muốn đóng góp chút ít cho quỹ thiện nguyện. Số tiền dù nhỏ, nhưng ý nghĩa nên em thấy vui".

Sinh viên đến mua hàng với mong muốn góp một phần vào quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo ẢNH: DUY TÂN

Trung thu vừa qua, toàn bộ số tiền thu được từ gian hàng dùng mua quà tặng cho học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu (tỉnh Vĩnh Long), nơi có nhiều em nhỏ hoàn cảnh khó khăn. Những chiếc bánh Trung thu, hộp sữa, tập viết và dụng cụ học tập trao tận tay các em, mang theo tấm lòng của hàng trăm sinh viên.

Áo mưa, bút được bán trên kệ hàng ẢNH: DUY TÂN

Phạm Dương Minh Cường, thành viên đội tình nguyện, chia sẻ: "Em cảm thấy rất vui và tự hào khi được tham gia chuẩn bị gian hàng, rồi cùng mọi người đem quà đến tặng các em nhỏ. Mỗi món quà là một niềm vui, một động lực để chúng em tiếp tục duy trì hoạt động này".