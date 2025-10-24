Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Gian nan đường đến trường bằng vỏ lãi của học sinh miền Tây

Duy Tân
Duy Tân
24/10/2025 10:03 GMT+7

Mỗi ngày, các em nhỏ ở xã Mỹ Phước, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Mỹ Phước, H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) đến trường bằng vỏ lãi. Dù gian nan, các em vẫn bền bỉ theo đuổi ước mơ tìm con chữ.

Ba đứa cháu đến trường cùng.... 3 chiếc võng

Mỗi sáng sớm, bà Nguyễn Thị The (60 tuổi, ngụ ấp Phước An A, xã Mỹ Phước) thức dậy lo cơm nước, soạn đồ cho 3 đứa cháu nội, rồi mang xuống vỏ lãi đậu trước nhà để đưa đến trường. Trong đó, món đồ không thể thiếu là 3 cái võng, được ví như "nhà di động" để các cháu nghỉ trưa sau giờ học. Đứa học mầm non, đứa lớp 1, đứa lớp 2.

Gian nan đường đến trường bằng vỏ lãi của học sinh miền Tây- Ảnh 1.

Trại xuồng cặp bờ sông là nơi nghỉ trưa sau giờ học của các em học sinh xã Mỹ Phước

ẢNH: DUY TÂN

Bà The cho biết, từ nhà đến Trường tiểu học Mỹ Phước A gần 6 km đường sông. Mỗi chuyến đi và về mất hơn 2 giờ đồng hồ. Buổi trưa, các cháu ăn cơm trên xuồng, mắc võng ngủ dưới bóng cây, chờ đến chiều vào học tiếp. Khi trở về, mặt trời đã khuất sau hàng dừa nước.

"Cha mẹ tụi nhỏ đi làm công nhân ở TP.HCM nên tôi đưa rước đi học mỗi ngày. Dù cực mấy cũng ráng, miễn sao tụi nhỏ được học hành tới nơi tới chốn", bà The nói.

Gian nan đường đến trường bằng vỏ lãi của học sinh miền Tây- Ảnh 2.

Nhiều học sinh nhà cách xa trường khoảng 6 km đường sông, phụ huynh phải nấu cơm mang theo ăn trưa, chờ học buổi chiều

ẢNH: DUY TÂN

Cũng trên con sông ấy, chị Đặng Thị Mỹ Tiên (38 tuổi, ngụ ấp Phước An A) đã có hơn 4 năm gắn bó với chiếc vỏ lãi. Mỗi ngày, chị thức từ 4 giờ sáng nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn trưa rồi chở con đến trường. Hai mẹ con cùng ăn, cùng nghỉ trên xuồng, đợi buổi chiều vào lớp.

Tiền xăng chỉ khoảng 30.000 đồng mỗi ngày, nhưng với chị Tiên, đó là khoản chi không nhỏ. Bởi hơn một năm nay, chị mang trong mình căn bệnh ung thư vú. "Có hôm mệt rã người, nhưng thấy con ham học, tôi lại ráng. Chỉ mong con học giỏi để sau này đỡ khổ hơn mình", chị Tiên chia sẻ.

Gian nan đường đến trường bằng vỏ lãi của học sinh miền Tây- Ảnh 3.

Sau giờ học các em ăn trưa, nghỉ ngơi ngay trên vỏ lãi

ẢNH: DUY TÂN

Con gái chị Tiên là Nguyễn Thị Nhã Kỳ, học lớp 4 Trường tiểu học Mỹ Phước A, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cô bé nhỏ nhắn, hiền ngoan ấy nói khẽ: "Con muốn sau này làm cô giáo, để dạy chữ cho mấy bạn ở xóm".

Ăn uống, nghỉ trưa ở trại xuồng

Trường tiểu học Mỹ Phước A có 2 điểm trường tại ấp Phước An B và Phước Ninh. Mỗi ngày, hơn 60 học sinh phải đến lớp bằng xuồng, vỏ lãi hoặc đò dọc. Riêng tại điểm Phước An B, có 20 em ở xa, phải ăn trưa và nghỉ ngay tại trại xuồng để học buổi chiều.

Gian nan đường đến trường bằng vỏ lãi của học sinh miền Tây- Ảnh 4.

Bà The chạy vỏ lãi đưa đón cháu đi học

ẢNH: DUY TÂN

Thầy Nguyễn Văn Hào, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Phước A, cho biết năm học 2025 - 2026, điểm Phước An B có 146 học sinh. Nhiều em thuộc hộ nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa, gửi con cho ông bà. "Các em rất hiếu học, dù đường xa, mưa gió vẫn đến lớp đầy đủ", thầy Hào chia sẻ.

Không chỉ khó khăn trong đi lại, điểm trường Phước An B còn thường xuyên bị ngập sâu vào những đợt triều cường dâng. Có những đợt nước dâng kéo dài cả tháng, trường phải huy động máy bơm liên tục nhưng không thấm vào đâu. Mỗi khi nước ngập, học sinh phải lội nước đến lớp, thầy cô phải dạy thể dục trong phòng học.

Gian nan đường đến trường bằng vỏ lãi của học sinh miền Tây- Ảnh 5.

Khuôn viên điểm trường Phước An B - Trường tiểu học Mỹ Phước A, thường xuyên bị ngập vào những ngày triều cường dâng

ẢNH: DUY TÂN

"Chúng tôi chỉ mong có thêm những tấm lòng sẻ chia, để thầy trò có môi trường học an toàn, sạch đẹp hơn. Mỗi sự hỗ trợ, dù nhỏ, cũng là nguồn động viên lớn giúp các em vững bước đến trường", thầy Nguyễn Văn Hào nói.


