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Giàn phun viên Z121: Giá bán và cách mua online

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Giàn phun viên Z121 là dòng pháo hoa không tiếng nổ do Nhà máy Z121 - Bộ Quốc phòng sản xuất. Sản phẩm tạo hiệu ứng phun chùm viên sáng rực rỡ, được ưa chuộng nhiều mỗi dịp Tết và sự kiện.

Các loại giàn phun viên của Bộ Quốc phòng

Giàn phun viên đặc biệt (màu cam)

  • Hiệu ứng: phun chùm viên sáng liên tục, tầm bắn vừa.
  • Mức giá: 430.000 đồng/giàn.
  • Phù hợp: gia đình, nhà phố, sân nhỏ dịp tết.
  • Thông số cơ bản: ánh sáng lấp lánh, phun lên từng đợt, tầm cao ~20 - 35 m; không tiếng nổ.
  • Thời gian cháy: ~30 - 120 giây.

Giàn phun viên nhấp nháy (màu xanh)

  • Hiệu ứng: viên sáng chớp nháy liên tục, sinh động.
  • Mức giá: 430.000 đồng/giàn.
  • Phù hợp: tiệc, sự kiện sôi động.
  • Thông số cơ bản: ánh sáng đa tầng chớp nháy; âm thanh < 120 dB ở 10 m.
  • Thời gian cháy: ~30 - 65 giây.

Giàn phun hoa (màu tím)

  • Hiệu ứng: bung nhiều màu sắc dạng bông hoa, tính nghệ thuật cao.
  • Mức giá: 430.000 đồng - 800.000 đồng/giàn vào dịp tết.
  • Phù hợp: cưới hỏi, khai trương, sân khấu.
  • Thông số cơ bản: phối màu đỏ - xanh - vàng - tím; tầm cao ~20 - 30 m, âm thanh < 120 dB ở 10 m.
  • Thời gian cháy: ~40 - 50 giây.

Cả ba sản phẩm đều có kích thước tương tự nhau: 25 ống (D16x25) phổ biến nhất, 36 ống (D16x36), 88 ống (D16x88), 100 ống (D16x100).

Gọi Hotline/Zalo: 0702.123.087 hoặc truy cập https://phaohoabqpz121.com/gian-phun-vien-d16x25/ để nhận giá chính xác và đặt mua tận nơi.

Giàn phun viên Z121: Giá bán và cách mua online - Ảnh 1.

Sản phẩm giàn phun viên chính hãng tại phaohoabqpz121.com

Cách mua pháo hoa giàn phun viên online tại phaohoabqpz121.com

Phaohoabqpz121.com là website chuyên cung cấp thông tin và hỗ trợ đặt mua các sản phẩm pháo hoa Bộ Quốc phòng Z121 chính hãng, hợp pháp. Bạn có thể đặt giàn phun viên tại website theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập danh mục giàn phun viên trên phaohoabqpz121.com.
  • Bước 2: Nhấn "Đặt hàng" hoặc liên hệ Hotline/Zalo: 0702.123.087 để nhận tư vấn.
  • Bước 3: Nhân viên tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và báo giá chính xác.
  • Bước 4: Chốt sản phẩm, số lượng, địa chỉ và hình thức nhận hàng.
  • Bước 5: Sau khi nhận hàng, quét mã QR chống giả, đối chiếu tem nhãn với bao bì và yêu cầu hóa đơn bán lẻ để chắc chắn là hàng chính hãng.

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