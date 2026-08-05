Giàn phun viên Z121: Giá bán và cách mua online

Các loại giàn phun viên của Bộ Quốc phòng

Giàn phun viên đặc biệt (màu cam)

Hiệu ứng: phun chùm viên sáng liên tục, tầm bắn vừa.

phun chùm viên sáng liên tục, tầm bắn vừa. Mức giá: 430.000 đồng/giàn.

430.000 đồng/giàn. Phù hợp: gia đình, nhà phố, sân nhỏ dịp tết.

gia đình, nhà phố, sân nhỏ dịp tết. Thông số cơ bản: ánh sáng lấp lánh, phun lên từng đợt, tầm cao ~20 - 35 m; không tiếng nổ.

ánh sáng lấp lánh, phun lên từng đợt, tầm cao ~20 - 35 m; không tiếng nổ. Thời gian cháy: ~30 - 120 giây.

Giàn phun viên nhấp nháy (màu xanh)

Hiệu ứng: viên sáng chớp nháy liên tục, sinh động.

viên sáng chớp nháy liên tục, sinh động. Mức giá: 430.000 đồng/giàn.

430.000 đồng/giàn. Phù hợp: tiệc, sự kiện sôi động.

tiệc, sự kiện sôi động. Thông số cơ bản: ánh sáng đa tầng chớp nháy; âm thanh < 120 dB ở 10 m.

ánh sáng đa tầng chớp nháy; âm thanh < 120 dB ở 10 m. Thời gian cháy: ~30 - 65 giây.

Giàn phun hoa (màu tím)

Hiệu ứng: bung nhiều màu sắc dạng bông hoa, tính nghệ thuật cao.

bung nhiều màu sắc dạng bông hoa, tính nghệ thuật cao. Mức giá: 430.000 đồng - 800.000 đồng/giàn vào dịp tết.

430.000 đồng - 800.000 đồng/giàn vào dịp tết. Phù hợp: cưới hỏi, khai trương, sân khấu.

hỏi, khai trương, sân khấu. Thông số cơ bản: phối màu đỏ - xanh - vàng - tím; tầm cao ~20 - 30 m, âm thanh < 120 dB ở 10 m.

phối màu đỏ - xanh - vàng - tím; tầm cao ~20 - 30 m, âm thanh < 120 dB ở 10 m. Thời gian cháy: ~40 - 50 giây.

Cả ba sản phẩm đều có kích thước tương tự nhau: 25 ống (D16x25) phổ biến nhất, 36 ống (D16x36), 88 ống (D16x88), 100 ống (D16x100).

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