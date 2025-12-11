Giảng viên đại học, cô gái cao 1,8 m vào top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Trong top 50 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, một số ứng viên gây chú ý vì chiều cao nổi bật hay thành tích học tập ấn tượng.
Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 chính thức công bố top 50 chung cuộc. Được lựa chọn từ 300 hồ sơ đăng ký, các ứng viên sẽ trải qua các vòng tranh tài, trong đó có hoạt động Vietnam Beauty Fashion Fest vào ngày 13.12, trước khi bước vào chung kết ngày 24.3.2026.
“Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1,7 m. Bên cạnh nhan sắc tươi mới và vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp…, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng nổi bật của các ứng viên năm nay”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét.
Sắc vóc top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam
Võ Đoàn Bảo Hà quê Đồng Nai, sinh năm 2002, cao 1,7 m. Đến với cuộc thi, ngoài mục tiêu giành vương miện, cô mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong khi đó Lê Thảo Linh là ứng viên đến từ Quảng Trị. Cô sinh năm 2005, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1,72 m. Cô là một trong những ứng viên gây chú ý từ vòng sơ khảo
Ảnh: BTC
Vũ Thị Kiều Trinh sinh năm 2000, quê Ninh Bình, cao 1,75 m. Trong khi đó, Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, chiều cao 1,7 m
Ảnh: BTC
Huỳnh Ngọc Minh Phúc (trái) năm nay 19 tuổi, còn Huỳnh Tuyết Duy 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1,72 m. Cả hai đều là ứng viên đến từ TP.HCM
