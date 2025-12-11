Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Giảng viên đại học, cô gái cao 1,8 m vào top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Thạch Anh
Thạch Anh
11/12/2025 18:43 GMT+7

Trong top 50 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025, một số ứng viên gây chú ý vì chiều cao nổi bật hay thành tích học tập ấn tượng.

Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 chính thức công bố top 50 chung cuộc. Được lựa chọn từ 300 hồ sơ đăng ký, các ứng viên sẽ trải qua các vòng tranh tài, trong đó có hoạt động Vietnam Beauty Fashion Fest vào ngày 13.12, trước khi bước vào chung kết ngày 24.3.2026.

“Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1,7 m. Bên cạnh nhan sắc tươi mới và vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc cùng tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ phong phú như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp…, cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và tiềm năng nổi bật của các ứng viên năm nay”, đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét.

Sắc vóc top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Giảng viên đại học, cô gái cao 1,8m vào top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Ảnh 1.

Vũ Thủy Tiên sinh năm 2005, quê Bắc Ninh. Chia sẻ về lý do đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, cô gái 20 tuổi chia sẻ: “Cuộc thi là bước đi đầu tiên để tôi kể câu chuyện về một Việt Nam rực rỡ, giàu truyền thống và sẵn sàng hội nhập bằng chính năng lực và trái tim mình”

Ảnh: BTC

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Võ Đoàn Bảo Hà quê Đồng Nai, sinh năm 2002, cao 1,7 m. Đến với cuộc thi, ngoài mục tiêu giành vương miện, cô mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong khi đó Lê Thảo Linh là ứng viên đến từ Quảng Trị. Cô sinh năm 2005, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, chiều cao 1,72 m. Cô là một trong những ứng viên gây chú ý từ vòng sơ khảo

Ảnh: BTC

- Ảnh 4.

Nguyễn Đỗ Vũ Yến sinh năm 2004 đến từ Đồng Tháp, sở hữu chiều cao 1,71 m. “Thông điệp tôi mang theo cũng là kim chỉ nam giúp tôi vượt qua mọi giới hạn: Nếu sợ, hãy cứ vừa sợ vừa làm”

Ảnh: BTC

- Ảnh 5.

Lê Hà Trang sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cô hiện giữ vai trò giảng viên môn Quản trị rủi ro thuộc khoa Kinh tế của Học viện Chính sách và Phát triển

Ảnh: BTC

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Vũ Thị Kiều Trinh sinh năm 2000, quê Ninh Bình, cao 1,75 m. Trong khi đó, Đỗ Thùy Linh đến từ Hưng Yên, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, chiều cao 1,7 m

Ảnh: BTC

- Ảnh 8.

Trương Tâm Như 20 tuổi, đến từ Huế, sở hữu chiều cao 1,73 m. Cô là Hoa khôi Trường đại học FPT Đà Nẵng 2024, gây ấn tượng với IELTS 8.0. Theo người đẹp, Hoa hậu Thế giới Việt Nam là cơ hội để cô phát triển dự án Tiếng Anh cho em, đồng thời lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

Ảnh: BTC

- Ảnh 9.

Nguyễn Đào Tuyên Dương gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao “khủng” 1,8 m. Trước khi đến với Hoa hậu Thế giới Việt Nam, người đẹp quê Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực người mẫu nên có kinh nghiệm trình diễn

Ảnh: BTC

- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Huỳnh Ngọc Minh Phúc (trái) năm nay 19 tuổi, còn Huỳnh Tuyết Duy 25 tuổi, sở hữu chiều cao 1,72 m. Cả hai đều là ứng viên đến từ TP.HCM

Ảnh: BTC

- Ảnh 12.

Hoàng Quý Lan là thí sinh đến từ Cao Bằng. Cô sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,73 m. "Tôi mong trở thành tiếng nói cho những cô gái trẻ, đặc biệt là những người con của núi rừng luôn khao khát vươn lên và khẳng định giá trị bản thân", cô bày tỏ

Ảnh: BTC

- Ảnh 13.

Mai Uyên Nhi bày tỏ niềm hào hứng khi tranh tài ở Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Cô sinh năm 2004, đến từ An Giang. Người đẹp 21 tuổi sở hữu chiều cao 1,72 m, ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào

Ảnh: BTC

