Giảng viên, học viên cao học tìm hiểu về kinh tế báo chí tại Báo Thanh Niên

Giảng viên và học viên cao học báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham quan Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên ảnh: ngọc dương

Sáng 16.7, đoàn giảng viên và học viên cao học báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đến tham quan, sinh hoạt chuyên đề tại tòa soạn Báo Thanh Niên. Tại đây, gần 20 học viên cao học đã tìm hiểu và trao đổi với chủ đề "Mô hình kinh doanh của cơ quan báo chí Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số".

Chia sẻ trong buổi làm việc, tiến sĩ Võ Như Hằng, Giảng viên khoa Báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc hoạt động báo chí truyền thông, việc được lắng nghe những chia sẻ từ một cơ quan báo chí hàng đầu như Báo Thanh Niên có ý nghĩa rất thiết thực đối với đội ngũ giảng viên và học viên cao học của nhà trường.

"Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp cận thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh và phát triển báo chí hiện đại từ trường hợp của Báo Thanh Niên. Xin cảm ơn báo luôn dành nhiều cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị trong đào tạo, nghiên cứu và kết nối thực tiễn nghề nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực báo chí truyền thông chất lượng cao trong suốt thời gian qua", tiến sĩ Võ Như Hằng nói thêm.

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên chia sẻ chuyên đề các mô hình kinh tế báo chí thế giới, báo chí Việt Nam nói chung và thực tiễn Báo Thanh Niên ảnh: ngọc dương

Tiến sĩ Võ Như Hằng, Giảng viên khoa Báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) trao đổi tại buổi làm việc ảnh: ngọc dương

Nhà báo Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên chia sẻ chuyên đề các mô hình kinh tế báo chí thế giới, báo chí Việt Nam nói chung và thực tiễn tại Báo Thanh Niên. Từ các nội dung này, giảng viên và các học viên có nhiều trao đổi xung quanh kinh doanh của cơ quan báo chí Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số, xu hướng phát triển báo in và tuyển dụng nhân lực thời gian tới.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số, Phụ trách Ban Giáo dục; ông Võ Thành Tâm, Trưởng phòng Hành chính trị sự cũng tham gia chia sẻ các kinh nghiệm và trả lời nhiều câu hỏi của đoàn về xu hướng phát triển báo chí trong bối cảnh hiện nay, định hướng đầu tư cho báo in trong thời gian tới, kinh nghiệm tổ chức thành công các hoạt động sự kiện, đặc biệt là cuộc thi phim ngắn; các yêu cầu của tòa soạn đối với chất lượng đào tạo ngành báo chí truyền thông, ngành quan hệ công chúng...

Các học viên cao học báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tham quan tòa soạn ảnh: ngọc dương

Đoàn giảng viên và học viên cao học báo chí Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đến tham quan Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên ảnh: ngọc dương

Đoàn giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên ảnh: ngọc dương

Các giảng viên trải nghiệm hoạt động thực tế tại phim trường Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên. ảnh: ngọc dương

Đoàn học viên cũng dành thời gian tham quan tòa soạn Báo Thanh Niên, đặc biệt tìm hiểu hoạt động Trung tâm Phát triển nội dung số và Trung tâm Dịch vụ truyền thông.