Sau gần 1 tháng tập luyện và trải qua vòng sơ loại, từ 50 tiết mục của 2 đêm sơ loại, Ban giám khảo đã lựa chọn được 26 tiết mục để dự thi vòng chung kết Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Học viện Chính trị khu vực II.

Hội thi văn nghệ năm nay đã thu hút đông đảo các thí sinh đến từ 20 đơn vị trực thuộc Học viện II và các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ K77.A01 đến K76.A14.

Các đơn vị, các lớp đã miệt mài tập luyện, chuẩn bị chu đáo, để có những tiết mục đầy ấn tượng, nghiêm túc ẢNH: YẾN THI

Đặc biệt năm nay, Hội thi diễn ra trong thời gian các khoa và các lớp K77.A01 đến K76.A14 đang tham gia trải nghiệm thực địa, vì vậy sự vất vả ấy càng tăng gấp bội. Tuy vậy, Hội thi vẫn thu hút rất đông các thầy cô là chủ nhiệm, giảng viên các khoa nhiệt tình tham gia, tạo không khí hào hứng, phấn khởi cho Hội thi.

Giảng viên, học viên Học viện Chính trị khu vực II tranh tài tại hội diễn văn nghệ chào mừng 20.11



