Giảng viên NTTU - Những kiến trúc sư tri thức trong thời đại AI và chuyển đổi số

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU), giảng viên không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là những "kiến trúc sư tri thức", thiết kế tư duy, kỹ năng và lộ trình nghề nghiệp, giúp sinh viên sẵn sàng cho những yêu cầu mới trong 5 - 10 năm tới.

PGS-TS Nguyễn Lan Phương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ tại chương trình Ứng dụng công cụ AI thiết kế chương trình đào tạo và đề cương chi tiết





Thích ứng xu thế công nghệ trong giáo dục đại học

Để đáp ứng bối cảnh mới, NTTU triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng về AI cho giảng viên. Các khóa tập huấn xoay quanh ứng dụng Chat GPT trong thiết kế bài giảng, phân tích dữ liệu lớn, cải tiến kiểm tra - đánh giá và vận hành mô hình lớp học thông minh. Việc sử dụng công cụ số giúp quá trình dạy học trở nên linh hoạt hơn, đồng thời tạo điều kiện để giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nhà trường cũng duy trì các hoạt động trao đổi học thuật như hội thảo, tọa đàm chuyên đề về AI nhằm cập nhật xu hướng và mở rộng góc nhìn công nghệ. Chiến lược chuyển đổi số được NTTU khởi động từ năm 2017, bao gồm số hóa học liệu và xây dựng hệ thống e-Learning, cho thấy sự chuẩn bị dài hạn cho sự dịch chuyển của giáo dục.

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Song song với việc nâng cao năng lực giảng viên, NTTU chú trọng phát triển hệ sinh thái số phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Nhà trường hướng tới mô hình đại học đổi mới sáng tạo, kết hợp đào tạo theo năng lực, tư duy thiết kế và kỹ năng số. Trong chiến lược này, ứng dụng dữ liệu lớn và AI vào quản trị là điểm nhấn đáng chú ý, đặc biệt là dự án Digital Twin dùng để mô phỏng và dự báo kết quả học tập của sinh viên. Công nghệ này hỗ trợ cá thể hóa lộ trình học và cung cấp dữ liệu để nhà trường đưa ra quyết định phù hợp.

Không gian sáng tạo được mở rộng với các phòng thí nghiệm ảo, nền tảng học tập số và trung tâm đổi mới sáng tạo. Các mô hình như "Doanh nghiệp trong đại học" hay mạng lưới kết nối 3H (Học đường - Học thuật - Hợp tác) giúp gắn kết sinh viên và giảng viên với doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và tạo cơ hội phát triển sản phẩm. Những bước đi này góp phần đưa NTTU vào nhóm 10 cơ sở giáo dục dẫn đầu về chuyển đổi số năm 2025.

Bồi dưỡng năng lực AI cho sinh viên

Không chỉ tập trung vào giảng viên, NTTU xem việc trang bị năng lực AI cho sinh viên là yêu cầu thiết yếu. Các cuộc thi học thuật như Cuộc thi Trí tuệ nhân tạo năm 2025 thu hút hơn 40 đội thi, mang đến nhiều ý tưởng ứng dụng trong y tế, môi trường và giao thông thông minh. Các workshop như "Ứng dụng AI trong nghiên cứu và viết học thuật" hay "Cầu nối AI" hỗ trợ sinh viên phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu, tư duy thuật toán và khả năng triển khai giải pháp công nghệ.

Hạ tầng công nghệ của nhà trường cũng được đầu tư đồng bộ, bao gồm hệ thống dữ liệu lớn, mô phỏng AR/VR, điện toán đám mây và nhiều phòng thí nghiệm như STEM, MicroBank, HRM, Canada SmartClass. Đây là môi trường quan trọng để sinh viên rèn luyện kỹ năng thực hành và tiếp cận công nghệ mới ngay trong quá trình học.

Vai trò then chốt của giảng viên trong thời đại AI

Dù AI được ứng dụng ngày càng sâu, giảng viên vẫn giữ vai trò trung tâm trong giáo dục đại học, đảm nhiệm nhiệm vụ định hướng tri thức, hình thành tư duy phản biện và phát triển năng lực mềm cho sinh viên. Công nghệ hỗ trợ quá trình dạy - học, nhưng kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt và sự tương tác của người thầy mới là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Sự chủ động đổi mới của đội ngũ giảng viên NTTU cho thấy giáo dục đại học Việt Nam đang thích ứng hiệu quả với xu hướng toàn cầu, góp phần hình thành thế hệ người học có tư duy độc lập, năng lực số và khả năng sáng tạo - những phẩm chất cần thiết trong thời đại AI.



