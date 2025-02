Giao dịch tích điểm săn ưu đãi: ACB chiêu đãi khách hàng sử dụng ngân hàng số

Khách hàng hưởng lợi từ những giao dịch quen thuộc

Ngân hàng số ACB ONE gắn liền với thông điệp "Sống nhẹ thêm vui" cùng định hướng xuyên suốt là đơn giản hóa các giao dịch tài chính giúp cuộc sống gọn nhẹ và vui vẻ hơn. Bên cạnh trải nghiệm giao dịch liền mạch và nhanh chóng giúp khách hàng tối ưu thời gian và công sức, các chương trình ưu đãi và gắn kết cũng là hoạt động không thể thiếu trong việc góp phần tiết kiệm chi tiêu cho khách hàng giao dịch cùng ACB ONE.

Tiếp nối hành trình nhẹ vui trong năm thứ 3 đồng hành cùng khách hàng, ACB ONE triển khai chương trình "Rồng rắn lên deal" (từ ngày 18.2 đến hết ngày 17.5.2025) như một món quà tri ân khách hàng. Qua đó, mỗi giao dịch quen thuộc trên ứng dụng ACB ONE đều mang đến khách hàng cơ hội tích lũy điểm thưởng: tặng 368 điểm khi giao dịch thanh toán điện, nước, quét VNPAY-QR từ 300.000 đồng; nạp điện thoại trả trước từ 100.000 đồng; gửi tiết kiệm trực tuyến (kỳ hạn từ 1 tháng), mua vé máy bay từ 3 triệu đồng và tặng thêm 6868 điểm khi phát sinh 3 loại giao dịch trên trong 1 tháng. Khách hàng có thể dùng điểm thưởng này để đổi hàng loạt quà tặng chỉ từ 1,6,8 điểm cho các dịch vụ ăn uống, mua sắm, đi lại, chăm sóc sức khỏe... đến từ các thương hiệu được ưa chuộng như KFC, Café Amazon, Gong Cha, PNJ, VITA Clinic, bTaskee, California Fitness & Yoga Center,...

Chỉ từ số điểm nhỏ 1,6,8 điểm, khách hàng có thể đổi nhiều quà tặng giá trị lớn ẢNH: ACB

Hoàng Minh, giám đốc sáng tạo của một agency trong lĩnh vực truyền thông cho biết mình vừa nhận được thông báo nhận 368 điểm ACB Rewards sau khi mua xong cặp vé máy bay chuẩn bị cho chuyến du lịch Thái Lan sắp tới. Ngồi cà phê một lúc, tranh thủ tìm hiểu, Minh phát hiện rằng điểm này có thể đổi ngay thành các thẻ quà tặng ăn uống, giải trí và đặc biệt là ưu đãi về du lịch - vốn là hoạt động yêu thích của Minh.

Còn Huỳnh My, chuyên viên chăm sóc khách hàng của một hãng xe ngoại đang làm việc tại TP.HCM đã quá quen thuộc với việc dùng điểm thưởng ACB Rewards để đổi ưu đãi ăn uống và mua sắm hằng ngày. "Sắp đến sinh nhật, mình định tự thưởng cho bản thân một món trang sức. Thấy điểm ACB Rewards có thể đổi ưu đãi giảm giá của PNJ nên mình dùng ngay, mình chỉ cần bỏ ra một số điểm nhỏ nhưng giá trị ưu đãi giảm đáng kể, tiết kiệm được kha khá luôn", My hào hứng nói. Trước đó, My cho biết cũng hay dùng điểm đổi ưu đãi dịch vụ bTaskee để dọn nhà, hay đi Café Amazon vào cuối tuần.

3 năm, một hành trình hướng đến trải nghiệm An - Tiện - Lợi

Nhờ sự an toàn và tiện lợi, giao dịch trên kênh ngân hàng số đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian vừa qua. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua di động và mã QR bình quân 5 năm gần đây đều đạt trên 100%/năm.

Đại diện Ngân hàng ACB cho biết: "Sau 3 năm ra mắt ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE, số lượng khách hàng mới từ mở tài khoản thanh toán trực tuyến (tài khoản eKYC) tăng trưởng bình quân 48%/năm, đóng góp 59% vào tổng số lượng khách hàng cá nhân mới. Thêm vào đó, tổng doanh số giao dịch tăng trưởng bình quân 36%/năm trong 3 năm liên tiếp, đạt 10,5 triệu tỷ đồng vào năm 2024. Sự tăng trưởng qua kênh số cũng phản ánh nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong việc sử dụng các dịch vụ tài chính trực tuyến".

Không chỉ bắt nhịp chuyển đổi số mạnh mẽ, ACB ONE còn tăng cường an toàn bảo mật qua sự đầu tư vào công nghệ hiện đại để khách hàng yên tâm thực hiện các giao dịch trực tuyến. Theo đó, ứng dụng ACB ONE hoạt động như một "Shielded app" tự động nhận diện và cảnh báo người dùng khi thiết bị di động có dấu hiệu bị tấn công từ mã độc hoặc chủ động ngăn chặn khách hàng chuyển tiền đi khi phát hiện giao dịch đáng ngờ.



Hệ thống an toàn bảo mật của ACB ONE nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ chính khách hàng

Thời gian tới, ngân hàng cho biết định hướng phát triển của ACB ONE sẽ tiếp tục tập trung vào 3 giá trị An - Tiện - Lợi xuyên suốt hành trình trải nghiệm của khách hàng trên kênh số. "Không chỉ phát triển tiện ích đáp ứng các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mà còn đầu tư mở rộng hệ sinh thái đối tác để kết nối thêm nhiều lợi ích vào trải nghiệm của khách hàng", đại diện ACB nói. Song song đó là các chương trình ưu đãi giảm giá, tặng E-voucher, tặng điểm thưởng ACB Rewards, cộng thêm lãi suất tiết kiệm online... sẽ được tổ chức thường xuyên để khách hàng tiết kiệm chi tiêu mỗi khi giao dịch cùng ACB ONE.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm về chương trình ưu đãi giao dịch tích điểm ngay tại ĐÂY hoặc liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất hoặc theo hotline (028)38247247.