Giao dịch tiền số ở Đông Á giảm mạnh

Theo công ty nghiên cứu Chainalysis, từ tháng 7.2022 đến tháng 6.2023, giá trị giao dịch tiền số ở Trung Quốc sụt giảm từ 220 tỉ USD xuống còn 86,4 tỉ USD. Trong khi đó, Hồng Kông (Trung Quốc) - nơi được Chainalysis gọi là thị trường tiền số cực kỳ năng động - nhận được khoảng 64 tỉ USD giao dịch tiền số trong năm dù dân số ít hơn rất nhiều so với Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm nhẹ so với khối lượng giao dịch 70 tỉ USD ở Hồng Kông cùng kỳ năm ngoái.

Cả Hồng Kông và Trung Quốc đều tụt một bậc trong bảng xếp hạng về chỉ số chấp nhận tiền số toàn cầu mới nhất của Chainalysis được công bố vào tháng 9.

Sự sụp đổ của FTX và Luna tác động mạnh đến ngành công nghiệp tiền số Chụp màn hình

Từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, nhu cầu của công chúng đối với các tài sản dựa trên blockchain như tiền số và token không thể thay thế (NFT) ngày càng tăng. Thế nhưng, trong bối cảnh hàng loạt công ty tiền số nổi tiếng sụp đổ vào năm 2022, lãi suất cao và những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu đã khiến thị trường "ngủ đông".

Trong quý 2/2023, khối lượng giao dịch trên các sàn tiền số tập trung (centralized exchange) giảm xuống mức thấp nhất kể từ quý 4/2019, theo báo cáo được công bố vào tháng 6 bởi CCData.



Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng giảm trong 12 tháng tính đến tháng 6.2023. Công ty cho biết các nước Đông Á chiếm 8,8% hoạt động tiền số toàn cầu trong thời gian này, sụt giảm so với mức 12,9% của năm trước.

Theo SCMP, giao dịch tiền số ở Hồng Kông phát triển nhờ thị trường phi tập trung (over the counter - thuật ngữ chỉ các hoạt động mua bán chứng khoán trực tiếp giữa hai bên, không cần qua sàn giao dịch) rất sôi động, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tổ chức và cá nhân có tài sản ròng cao. Trong năm 2023, các giao dịch tổ chức hoặc giao dịch trị giá hơn 10 triệu USD, chiếm 46,8% giao dịch tiền số ở Hồng Kông. Các nhà đầu tư bán lẻ hoặc những người thực hiện giao dịch dưới 10.000 USD chỉ đóng góp 4% trong giai đoạn này, thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu là 4,7%.

Sau khi Hồng Kông công bố thay đổi chính sách và ban hành quy định về tài sản ảo vào tháng 10.2022, thành phố này đã thành công thu hút ngành công nghiệp tiền số bằng cách hứa hẹn bảo vệ nhà đầu tư và cấp phép cho sàn giao dịch. Bất chấp "mùa đông tiền số" ảm đạm, việc Hồng Kông đón nhận thị trường tiền số giúp các nhà đầu tư lạc quan hơn giữa thời điểm khó khăn.