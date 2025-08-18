Giáo dục cho học sinh 'hiểu đúng về tiền' từ lớp 1

Chiều 18.8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Công ty sách Tân Việt - Nhà sách Tân Việt tổ chức chương trình giới thiệu bộ sách Giáo dục tài chính cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, tác giả, chủ biên của bộ sách Giáo dục tài chính, phát biểu tại buổi giới thiệu sách ẢNH: TBNH

Bộ sách gồm 3 phần được sắp xếp khoa học, có giá trị về kiến thức, đảm bảo tính liên môn, sư phạm để thích hợp cho cả việc dạy và học ở các cấp học; cung cấp những kiến thức tài chính cơ bản, gần gũi, gắn với cuộc sống hằng ngày và hình thành tư duy tài chính tốt hơn cho các em.

Thông qua bộ sách, tác giả đặt mục tiêu giúp học sinh từng bước xây dựng thói quen tài chính lành mạnh, hình thành bản lĩnh tiêu dùng thông minh và thái độ tích cực với giá trị lao động, từ đó phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất và trở thành công dân có trách nhiệm trong nền kinh tế hiện đại và xã hội tương lai.

Đáng chú ý, bên cạnh những kiến thức về tài chính, tiền tệ trong bối cảnh xã hội số, bộ sách đã lồng ghép hàng trăm câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.

Giáo dục tài chính là bộ sách dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ẢNH: ĐAN THANH

Theo bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, tác giả, chủ biên của bộ sách, giáo dục tài chính không chỉ là việc truyền đạt kiến thức khô cứng về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư, mà còn là hành trình gieo những hạt giống nhân văn, nuôi dưỡng thói quen, ứng xử, tạo nên những đức tính tốt đẹp về tài chính.

Trên thị trường Việt Nam hiện có nhiều sách liên quan tới giáo dục tài chính, song chủ yếu là sách của nước ngoài. Với những kiến thức tài chính mang tính hội nhập, nhưng hướng tới dành cho người Việt Nam, cần làm cách nào đó để dễ hiểu, dễ nhớ.

"Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ chọn lồng ghép nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để truyền cảm hứng cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, sống hiếu nghĩa, yêu lao động, chăm học tập, sống kỷ cương, khát vọng và tinh thần vượt khó, có trách nhiệm tài chính", bà Sen nói.