Giáo dục

Giáo dục cho học sinh 'hiểu đúng về tiền' từ lớp 1

Đan Thanh
Đan Thanh
18/08/2025 19:06 GMT+7

Bộ sách Giáo dục tài chính gồm 3 phần được sắp xếp khoa học, trong đó, 5 cuốn Hiểu đúng về tiền dành cho học sinh tiểu học, giúp các em hình thành nhận thức ban đầu về giá trị đồng tiền, chi tiêu hợp lý.

Chiều 18.8, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp Công ty sách Tân Việt - Nhà sách Tân Việt tổ chức chương trình giới thiệu bộ sách Giáo dục tài chính cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, tác giả, chủ biên của bộ sách Giáo dục tài chính, phát biểu tại buổi giới thiệu sách

ẢNH: TBNH

Bộ sách gồm 3 phần được sắp xếp khoa học, có giá trị về kiến thức, đảm bảo tính liên môn, sư phạm để thích hợp cho cả việc dạy và học ở các cấp học; cung cấp những kiến thức tài chính cơ bản, gần gũi, gắn với cuộc sống hằng ngày và hình thành tư duy tài chính tốt hơn cho các em.

Thông qua bộ sách, tác giả đặt mục tiêu giúp học sinh từng bước xây dựng thói quen tài chính lành mạnh, hình thành bản lĩnh tiêu dùng thông minh và thái độ tích cực với giá trị lao động, từ đó phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất và trở thành công dân có trách nhiệm trong nền kinh tế hiện đại và xã hội tương lai.

Đáng chú ý, bên cạnh những kiến thức về tài chính, tiền tệ trong bối cảnh xã hội số, bộ sách đã lồng ghép hàng trăm câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ.

- Ảnh 2.

Giáo dục tài chính là bộ sách dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12

ẢNH: ĐAN THANH

Theo bà Lê Thị Thuý Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, tác giả, chủ biên của bộ sách, giáo dục tài chính không chỉ là việc truyền đạt kiến thức khô cứng về tiền bạc, tiết kiệm hay đầu tư, mà còn là hành trình gieo những hạt giống nhân văn, nuôi dưỡng thói quen, ứng xử, tạo nên những đức tính tốt đẹp về tài chính.

Trên thị trường Việt Nam hiện có nhiều sách liên quan tới giáo dục tài chính, song chủ yếu là sách của nước ngoài. Với những kiến thức tài chính mang tính hội nhập, nhưng hướng tới dành cho người Việt Nam, cần làm cách nào đó để dễ hiểu, dễ nhớ.

"Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ chọn lồng ghép nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để truyền cảm hứng cho các em về tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, sống hiếu nghĩa, yêu lao động, chăm học tập, sống kỷ cương, khát vọng và tinh thần vượt khó, có trách nhiệm tài chính", bà Sen nói.

Giáo dục tài chính là bộ sách gồm 12 cuốn, chia 3 phần theo 3 cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, gồm: Hiểu đúng về tiền, Tư duy tài chính - Học thông - Dụng khéo, Thông minh tài chính - Tự chủ tương lai.

Nội dung Hiểu đúng về tiền giúp học sinh hình thành nhận thức ban đầu về giá trị đồng tiền, chi tiêu hợp lý, biết tiết kiệm, yêu lao động và sẻ chia.

Tư duy tài chính - Học thông - Dụng khéo giúp trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản phong tục, tập quán liên quan đến tiền, tiền kỹ thuật số, nghề nghiệp và thu nhập trong bối cảnh công nghệ số; hiểu cơ bản về tiết kiệm, chi tiêu, thanh toán và đầu tư.

Thông minh tài chính - Tự chủ tương lai giúp học sinh hiểu sâu hơn về kinh tế như các yếu tố kinh tế và mối quan hệ của các yếu tố kinh tế (tỷ giá, tín dụng, lãi suất…), môi trường đầu tư và các yếu tố tác động môi trường đầu tư, kinh doanh, hiểu về các sản phẩm đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, chứng chỉ tiền gửi, thuế, vàng, đầu tư, khởi nghiệp; hiểu về hệ thống tài chính, ngân hàng; hiểu biết về thị trường tài chính quốc tế và quản trị tài chính cá nhân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

