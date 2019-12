4 ứng viên ngành Khoa học An ninh được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư

Tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước cho biết, mới đây, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã bỏ phiếu tín nhiệm với các ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Khoa học An ninh . Theo đó, có 4 ứng viên phó giáo sư được Hội đồng Giáo sư nhà nước nhất trí công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư.

Sáng 18.12, trao đổi với Thanh Niên, GS Trần Minh Hưởng, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh, cho biết trong số 4 ứng viên mới được công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư trong đợt xét năm nay có 2 ứng viên nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, 2 ứng viên còn lại công tác tại một đơn vị đào tạo ngành công an nhân dân ở phía nam.

Như vậy, cả hai đơn vị đào tạo mạnh nhất hiện nay của ngành công an nhân dân là Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đều không có ai được xét đạt tiêu chuẩn phó giáo sư (và cả giáo sư) đợt xét năm nay.

GS Trần Minh Hưởng nói: “Cả 4 đồng chí được công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư năm nay đều đạt các tiêu chuẩn như Quyết định 37 của Thủ tướng đặt ra, trong đó mỗi đồng chí đều là tác giả chính của ít nhất 1 bài báo được công bố trên các tạp chí uy tín, nằm trong danh mục các tạp chí ISI hoặc Scopus”.

GS Hưởng cho biết thêm, năm nay, ngành An ninh có 18 ứng viên giáo sư và phó giáo sư, nhưng chỉ có 4 ứng viên được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua để công nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư. Tuy nhiên, phải sau 15 ngày (kể từ ngày 16.2, là ngày Hội đồng Giáo sư nhà nước họp xét với các ứng viên ngành Khoa học An ninh - PV), nếu không có kiện tụng gì, thì Hội đồng Giáo sư nhà nước mới chính thức ra quyết định công nhận. Khi đó, Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh mới có thể công bố tên của 4 ứng viên này.

GS Hưởng nói: “Từ năm nay, do thực hiện Quyết định 37 , việc xét đạt công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của các ngành Khoa học An ninh, Khoa học Quân đội gặp nhiều khó khăn. Theo Quyết định 37, các ứng viên phó giáo sư phải là tác giả chính của ít nhất 1 bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế uy tín (nằm trong danh mục ISI hoặc Scopus), ứng viên giáo sư thì 2 bài.

Trong khi đó, các nhà khoa học trong lĩnh vực An ninh và Quân đội phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định về luật bảo vệ bí mật nhà nước và Nghị định 41 của Chính phủ về danh mục tài liệu bí mật của nhà nước. Nếu các nhà khoa học có công trình với nội dung chung chung hoặc về kỹ thuật thì mới dám gửi bài đăng tạp chí quốc tế".