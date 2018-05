88% phụ huynh đồng ý lắp đặt camera trong trường mầm non

Ngày 21.5, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo với UBND TP.HCM về việc xây dựng dự thảo tăng cường giám sát, quản lý bằng phương tiện kỹ thuật thí điểm tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố từ 2018 - 2020.

Theo đó, thành phố có 1.208 trường mầm non (trong đó có 465 trường công lập và 743 trường ngoài công lập), 1.845 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, có 14.416 nhóm lớp trong các cơ sở giáo dục mầm non. Tổng số trẻ đang được nuôi giữ hơn 385.000 với gần 25.000 giáo viên.

Sau chỉ đạo khẩn của UBND TP về việc lắp đặt camera ở các nhóm trẻ ban hành vào ngày 13.4, Sở GD- ĐT đã tiến hành khảo sát việc các đơn vị giáo dục mầm non sử dụng thiết bị này. Gần 48% trường mầm non công lập, gần 73% trường mầm non tư thục và gần 53% nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục gắn camera sân trường, hành lang. Trong khi đó, tỷ lệ gắn camera trong lớp học rất thấp, trường mầm non công lập là 0,9%; mầm non tư thục gần 4,5%, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục hơn 10%.

Ngoài ra, Sở cũng khảo sát giáo viên và phụ huynh Q.1, 12 và huyện Hóc Môn về nhu cầu lắp đặt camera. Theo Sở GD-ĐT, đây là các quận xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ trong thời gian gần đây, riêng Q.12 và H. Hóc Môn là những nơi có nhiều nhóm trẻ gia đình. Kết quả có 48% số giáo viên trong 3 quận, huyện nói trên đồng ý, 52% không đồng ý trong khi đó có đến 88% phụ huynh đồng ý lắp đặt thiết bị này trong lớp học của con em mình.

Về việc công khai hình ảnh hoạt động của trẻ cho cha mẹ, có 52% phụ huynh không đồng tình vì không muốn hình ảnh con em phát tán rộng rãi. Còn giáo viên thì cho rằng nếu hình ảnh cập nhật trên mạng sẽ gặp nhiều rắc rối vì phụ huynh nhìn hình sẽ dễ hiểu lầm tình huống hoặc lo lắng cho con quá mà liên tục gọi điện nhắc nhở giáo viên…



Mặc dù nhấn mạnh sự cần thiết của camera quan sát trong công tác quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT cũng chỉ ra nhiều khó khăn hạn chế. Ngoài những khó khăn về áp lực tâm lý với giáo viên, dễ gây bất hòa, hiểu lầm... thì các trường mầm non công lập không có kinh phí lắp đặt.



Dự kiến, vào năm học 2018- 2019, TP sẽ thực hiện thí điểm việc lắp đặt tại Q.1, 12 và huyện Hóc Môn. Vị trí lắp đặt gồm phòng học, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp; khu vực sân chơi, khu vui chơi, khu vực hành lang, cổng trường, bãi giữ xe. Sau một năm thí điểm sẽ triển khai đại trà trên toàn TP.