Bảo vệ làn da của trẻ

“Chúng ta đang sống trong môi trường chứa đầy các vi sinh vật (vi khuẩn, vi rút , ký sinh trùng…), hệ miễn dịch luôn sẵn sàng để bảo vệ cơ thể, giúp chúng ta sống hòa bình với những vi sinh vật tồn tại xung quanh. Cơ thể chúng ta tiếp xúc với môi trường hàng phút, hàng giờ qua lớp da và niêm mạc, do đó đề kháng da khỏe mạnh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài”, bác sĩ Duy nói.

“Đa số khi nghĩ đến da, người ta hay chú ý tới sắc đẹp của nó, như trắng mịn, đầy đặn và đàn hồi, chứ ít khi chú ý tới vai trò của nó trong việc bảo vệ cơ thể. Nhắc tới hệ miễn dịch, người ta hay chú ý tới các tế bào miễn dịch như các tế bào bạch cầu, nhưng vai trò của hệ miễn dịch tự nhiên như đề kháng da là cực kỳ quan trọng vì nó là chiến tuyến đầu tiên chống lại vi sinh vật gây bệnh từ môi trường bên ngoài”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Ông đặc biệt lưu ý hệ miễn dịch của trẻ nhỏ còn non nớt, dễ nhiễm bệnh hơn người lớn. Bên cạnh dịch bệnh Covid-19 khiến cả thế giới lo lắng, mùa nắng nóng này còn phải nhắc đến các bệnh lý do nhiễm khuẩn gây ra, như: viêm da do nhiễm trùng, viêm da tiết bã… mà chúng ta không nên lơ là. Khi “hàng rào” đề kháng da không đảm bảo, vi sinh vật dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây ra các bệnh lý tại chỗ và toàn thân.