Bắt đầu tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 từ đầu tháng 7

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021, quận Tân Bình sẽ tuyển khoảng 16.000 học sinh vào 25 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 13 trường THCS công lập. Trong đó có Trường mầm non 14 và Trường tiểu học Đống Đa thực hiện theo mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập.

Ở bậc mầm non, các trường huy động 100% trẻ 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non theo tuyến do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định.

Các trường; Mầm non Quận, Mầm non 6, Mầm non Tuổi Xanh, Mầm non 9, Mầm non 11, Mầm non 13, Mầm non 14, Mầm non Bàu Cát, Họa Mi... nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng.

Từ ngày 10.7 đến ngày 13.7: UBND phường gửi giấy gọi trẻ ra lớp Lá năm học 2020 - 2021 đến từng hộ gia đình. Từ ngày 15.7 đến ngày 21.7, các trường mầm non thực hiện tuyển sinh trực tuyến.

Tuyển sinh lớp 1. Từ ngày 8.7 đến ngày 10.7, UBND phường gửi giấy gọi trẻ vào học lớp 1 theo phân tuyến đến từng hộ gia đình. Từ ngày 15.7 đến ngày 21.7, các trường tiểu học thực hiện tuyển sinh trực tuyến.

Chương trình tăng cường tiếng Anh thực hiện tại các trường tiểu học: Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Bình Giã, Hoàng Văn Thụ, Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Đống Đa, Bành Văn Trân, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Khuyến, Trần Quốc Tuấn, Sơn Cang, Yên Thế, Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp, Thân Nhân Trung, Cách Mạng Tháng Tám, Phú Thọ Hòa, Trần Quốc Toản, Phan Huy Ích.

Chương trình song ngữ tiếng Pháp tổ chức tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản với chỉ tiêu 60 học sinh đạt yêu cầu qua đợt khảo sát khả năng học ngoại ngữ.

Chương trình tiếng Anh tích hợp tổ chức tại các trường tiểu học: Lê Văn Sĩ, Nguyễn Thanh Tuyền, Đống Đa, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Quốc Tuấn, Tân Trụ.

Tuyển sinh lớp 6. Ngày 15.7, trường tiểu học, THCS niêm yết danh sách học sinh lớp 6 năm học 2020 - 2021. Từ ngày 20.7 đến ngày 27.7, các trường THCS thực hiện tuyển sinh trực tuyến theo danh sách đã phân tuyến và công bố danh sách học sinh của trường vào ngày 3.8.

Chương trình tăng cường tiếng Anh. Các trường THCS có lớp 6 chương trình tăng cường tiếng Anh bao gồm: Ngô Sĩ Liên, Âu Lạc, Nguyễn Gia Thiều, Trần Văn Đang, Tân Bình, Võ Văn Tần, Ngô Quyền, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Quang.

Tiếp nhận học sinh đã được công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có trình độ A2 theo khung như CEFR: Chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc Toefl Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu), hoặc cấp độ Breakthoungh 48-53 (Breakthoungh pass) của PTE Young Learners vào học tại các trường có dạy chương trình tiếng Anh tăng cường theo phân tuyến của Ban tuyển sinh quận.

Chương trình song ngữ tiếng Pháp. Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (Chương trình tiếng Pháp song ngữ) của trường THCS Ngô Sĩ Liên. Học sinh đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể theo học chương trình tiếng nước ngoài hiện hành.

Chương trình tăng cường tiếng Trung. Học sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch từ ngày 22 đến ngày 26.6. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30.6

Cha mẹ học sinh nộp hồ sơ nhập học cho con em tại trường từ ngày 15.7 đến ngày 31.7

Chương trình tích hợp. Thực hiện tại 4 trường đảm bảo đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành thí nghiệm cho các lớp chương trình tích hợp theo quy định của Sở GD-ĐT: Ngô Sĩ Liên, Nguyễn Gia Thiều, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám.

Điều kiện về trình độ của học sinh để tham dự chương trình tích hợp: Hoàn thành chương trình tiểu học theo chương trình tích hợp hoặc chương trình tiểu học của Bộ, có đủ năng lực tiếng Anh theo quy định trình độ đủ điều kiện theo học chương trình tích hợp cấp THCS. Điều kiện:

Theo hệ thống Cambridge English: Học sinh phải có chứng chỉ Flyer (số khiên tối thiểu 10/15 khiên).

Theo hệ thống ETS: Học sinh phải có chứng chỉ TOEFL Primary bậc 2 với số huy hiệu tối thiểu là % huy hiệu (TOEFL Primary, Step 2, 3 badges).

Hoặc học sinh phải hoàn tất bài khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của chương trình (Placement test).

Năm học này, các trường trên địa bàn quận Tân Bình đồng loạt thực hiện tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử http://tanbinh.nhapdiem.vn từ phân bổ của Ban chỉ đạo tuyển sinh quận.