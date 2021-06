Bé 1 tuổi bị cô nhét giẻ vào miệng: Bộ GD-ĐT yêu cầu xác minh, xử lý

Ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT), cho hay trước đó đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về việc đảm bảo an toàn cho trẻ tại các trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm