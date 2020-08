Bé gái 12 tuổi mang thai 8 tháng, lỗi tại ai?

Ngày 24.8, gia đình bé gái L.T.A.T. (12 tuổi, ngụ xã An Thạnh, H.Bến Lức, Long An) phát hiện T. có thai 8 tháng, đã làm đơn tố giác N.T.K (15 tuổi) gửi Công an H.Bến Lức. Theo đó, N.T.K là bạn trai của T., cả hai đã lén lút quan hệ tình dục dẫn đến bé gái mang thai và khi thai đã 8 tháng gia đình mới biết. Câu chuyện khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình.