Bộ GD-ĐT “chốt” tựu trường năm học mới sớm nhất từ ngày 1.9.2020

Quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ GD-ĐT mới ban hành nêu rõ: tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9 ; tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Như vậy, lịch tựu trường năm học tới sẽ muộn hơn so với các năm học trước đúng 1 tháng.