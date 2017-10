Bỏ quy định hộ khẩu trong tuyển dụng giáo viên mầm non Tháng 5 năm nay, trong đề xuất chính sách thu hút và giữ chân giáo viên (GV) mầm non với HĐND TP.HCM, UBND TP thống kê, hiện nay bậc học mầm non còn thiếu 11.014 GV, riêng trường công thiếu khoảng 7.600 người. Nhu cầu mỗi năm TP cần 1.965 GV nhưng chỉ tuyển được 1.466 chỉ tiêu, tức là hằng năm vẫn thiếu khoảng 500 chỉ tiêu. Theo UBND TP, một trong những nguyên nhân của thực trạng thiếu nhân sự ở bậc học này do nguồn tuyển của các trường sư phạm. Thống kê trong 3 năm 2014 - 2016, có từ 1.056 - 2.648 sinh viên tốt nghiệp ngành học mầm non từ trung cấp đến ĐH và chỉ có 30% giáo sinh có hộ khẩu TP. Nếu tất cả có nhu cầu vào hệ thống giáo dục mầm non và tuyển dụng hết thì vẫn thiếu nguồn dự tuyển để đảm bảo đủ GV theo quy định. Do vậy, đầu tháng 7, HĐND TP đã có chính sách thu hút GV mầm non bằng cách cho phép tuyển dụng GV không quy định hộ khẩu. B.Thanh